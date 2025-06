¿Le tiró onda? Morena Rial hizo una sorprendente revelación sobre L-Gante que dejó mudos a todos

Morena Rial volvió a ser noticia en redes sociales luego de responder una serie de preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram. Fiel a su estilo frontal, la hija del periodista Jorge Rial no se guardó nada y sorprendió al referirse a L-Gante, el cantante de la “cumbia 420”, con quien fue vinculada en otras oportunidades.

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó de forma directa: “More, ¿le tenés ganas a L-Gante? Digo, porque le tirás con todo y él ni cabida”. Lejos de esquivar la consulta, Morena contestó con sinceridad y lanzó una frase que generó revuelo.

Cabe mencionar que la hija del periodista de C5N había confirmado hace pocas semanas su relación con un joven con el cual llevó a cabo un ritual umbanda, la nueva religión de la madre de Amadeo.

“Jaja, me tiró varios mensajes por DM, nada más que no los subí”. Con esta declaración, la mediática dejó en claro que existieron algunos intercambios privados entre ambos, aunque evitó dar más detalles o mostrar pruebas.

La confesión despertó la curiosidad de muchos usuarios, que siguieron indagando sobre la vida sentimental de Morena. Otra persona le consultó si había estado con algún famoso casado o si había recibido propuestas de hombres comprometidos. La respuesta fue igual de contundente: “no estuve, pero me escribieron varios casados. No estoy con hombres comprometidos”.

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron una catarata de comentarios en redes, donde muchos usuarios debatieron sobre la veracidad de sus dichos y otros se mostraron sorprendidos por el supuesto acercamiento con el cantante. Por el momento, L-Gante no se expresó al respecto.

En los últimos tiempos, Morena encontró en las redes sociales un canal habitual para comunicarse con su público, donde habla abiertamente sobre su vida personal, sus opiniones y también lanza indirectas o mensajes que suelen generar repercusión mediática. En este caso, una simple dinámica de preguntas y respuestas alcanzó para instalar nuevamente su nombre en el centro de la escena.