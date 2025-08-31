‘La Tora' tomó una drástica decisión tras su reciente separación de ‘Maxi’ de “18 kilates”: ¿no hay vuelta atrás?

La relación entre Lucila “La Tora” Villar, ex participante de Gran Hermano 2022, y Maximiliano Appap, líder de la banda de cumbia 18 Kilates, llegó a su fin de manera repentina.

El romance había comenzado con intensidad. Según se supo, el primer contacto entre ambos se dio cuando ella lo invitó al cantante a participar en un espacio de streaming vinculado al reality de Telefe. Desde ese momento, la conexión fue inmediata: él la invitó a salir y rápidamente se consolidó la relación.

Durante los últimos meses, Villar acompañó a Appap a sus shows de fin de semana, y en redes circularon imágenes de la pareja en distintos eventos.

Sin embargo, en las últimas horas la noticia de la ruptura fue confirmada por el periodista y panelista de LAM, Pepe Ochoa, a través de la cuenta oficial del programa en X (antes Twitter). En un video breve, anunció: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Luego de cuatro meses juntos, la influencer tomó una decisión tajante: eliminó todas las fotos en las que aparecía con él de sus redes sociales.

En la misma publicación, Ochoa dio más precisiones y señaló que la decisión partió de Villar. “La Tora se separó de Maxi. Ella lo dejó a él. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”, escribió en el pie del video, confirmando así que la influencer fue quien puso punto final a la relación.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

La noticia generó sorpresa entre los fanáticos, especialmente porque el vínculo se había mostrado sólido en los últimos meses. Las apariciones públicas, los viajes compartidos y la presencia de Villar en los shows de 18 Kilates alimentaban la idea de que la pareja estaba en pleno crecimiento. Sin embargo, puertas adentro, las diferencias comenzaron a marcar distancia.

El borrado de las fotos en Instagram, un gesto habitual en las separaciones mediáticas, fue la confirmación definitiva. Los usuarios rápidamente notaron la ausencia de Appap en el perfil de La Tora y comenzaron a especular sobre una crisis. Pocas horas después, la versión fue ratificada por LAM y la noticia se terminó de viralizar en redes sociales.