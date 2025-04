Tras la reciente separación de Javier Milei de Amalia ‘Yuyito’ González, la que apareció en el centro de las miradas fue Mariana Brey, la periodista que terminó refiriéndose a los rumores de romance con el mandatario.

La mujer fue entrevistada este martes por LAM y respondió contundentemente sobre las versiones que circularon sobre el posible inicio de una relación sentimental.

“Es la pregunta de la semana, no sé, qué sé yo. Ella (Yuyito) lo confirmó en su programa, me sorprendió porque estaban bien. Las relaciones empiezan, se terminan... Forman parte de la vida”, comenzó diciendo Brey.

Respecto de haber sido apuntada como la “tercera en discordia”, según Nancy Pazos, ex mujer de Diego Santilli, la conductora fue tajante y dijo: “me parece una obscenidad, desubicada la pregunta... Más hacen la pregunta, más fuera de lugar está. Puedo entender diferentes contextos, a través de las redes sociales se especula, pero trasladarlo a medios de comunicación me resulta una opereta”, resaltó.

Y yendo a fondo con el rumor, contestó: "es todo mentira, quieren instalar otra vez que esto solo le pasa a las mujeres. ¿Vamos a seguir teniendo una sociedad tan machista diciendo que las mujeres tienen logros o éxitos profesionales porque la única forma que tenemos es amorosa o sexualmente con alguien?", descargó.

“Hay que darle un marco de seriedad, no se puede naturalizar esto. Seguimos frente a una sociedad muy machista, viniendo de mujeres”, concluyó con mucho fastidio.