¿La peor venganza? Mauro Icardi tomó una cruda decisión contra Wanda Nara

En medio de una separación que parece lejos de encontrar tregua, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica por una decisión que, aunque presentada como solidaria, muchos interpretan como una provocación directa hacia Wanda Nara.

Según reveló el periodista Pepe Ochoa en el programa Sálvese quien pueda (América TV), el futbolista del Galatasaray estaría dispuesto a ir a fondo con las pertenencias de la empresaria que quedaron en la vivienda que compartieron en Estambul.

Desde el entorno del futbolista evitaron realizar declaraciones públicas, pero en el programa de América TV remarcaron que la actriz Eugenia "la China" Suárez —ligada en su momento a uno de los escándalos más fuertes entre la pareja— no tendría relación con esta nueva decisión. “La China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro”, aclaró Ochoa, despejando cualquier tipo de especulación sobre una posible influencia externa.

L-Gante se burló de Mauro Icardi tras la viralización de un video íntimo: "maní"

La información indica que Icardi ya se habría contactado con al menos dos fundaciones en Turquía, a las que les habría ofrecido una importante cantidad de ropa y accesorios de Wanda Nara, incluyendo carteras, objetos personales y hasta pertenencias de los hijos que ella tuvo con el ex futbolista Maxi López.

“Dos organizaciones recibieron un mensaje directo de Mauro en el que planteaba donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones. Según sus propias palabras: ‘Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas, no sobra el espacio’”, relató Ochoa durante el ciclo televisivo. Incluso habría artículos que se encuentran en Argentina, como algunas de las carteras más costosas de Wanda, que también formarían parte del lote destinado a donación.

Wanda Nara reveló si ella filtró el video íntimo de Mauro Icardi y realizó una fulminante advertencia

La empresaria, que desde hace tiempo viene solicitando poder retirar sus pertenencias, nunca logró concretar el traslado de sus cosas desde Estambul. A pesar de los reiterados intentos y pedidos, hasta ahora Icardi no habría facilitado la mudanza, lo que sumó tensión a una relación que, si bien terminó, continúa envuelta en idas y vueltas mediáticas.

Según trascendió, Wanda habría manifestado en varias oportunidades su intención de recuperar sus objetos personales, especialmente aquellos que pertenecen a sus hijos. La decisión de Icardi, en cambio, se presenta como una suerte de punto final: deshacerse de todo lo que quedó en la casa, incluso si eso incluye artículos de los niños.

Sufre la China Suárez: una vedette filtró un video íntimo de Mauro Icardi y desató un escándalo

El inventario de objetos que Icardi estaría dispuesto a donar incluiría desde ropa y carteras de marca, hasta juguetes, botines y vestimenta de los niños. Si bien el gesto podría tener una lectura benéfica, para muchos se trata de una acción cargada de simbolismo que busca cerrar el capítulo con Wanda en sus propios términos.

La noticia no tardó en replicarse en redes sociales y medios del espectáculo, donde el conflicto sentimental entre Icardi y Wanda sigue captando atención. Con esta nueva jugada, el futbolista parece decidido a pasar página, aún a riesgo de sumar un nuevo frente de conflicto con su expareja.