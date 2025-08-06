Cristian Jeremías ‘Pin’, el reconocido ‘influencer’ de Comodoro, celebró su actual momento personal con un mensaje reflexivo en sus redes sociales a raíz del drástico cambio que decidió encarar hace varios meses atrás.

El joven de nuestra ciudad publicó este miércoles una serie de posteos en Facebook refiriéndose a su actual estado de salud y a los complicados momentos que atravesó tiempo atrás al estar muy cerca de los excesos y adicciones. Hoy en día, se muestra contento con su cambio, donde lleva bajados 10,300 kilos en dos meses y medio de actividad física.

El pasado 25 de mayo, ‘Pin’ obtuvo la motivación suficiente para empezar a hacer ejercicio en un gimnasio y así ir en busca de un gran desafío personal. “Día 1 de cambio físico acá en el gimnasio. Y bueno, la verdad que contento, voy a seguir viniendo a entrenar, voy a seguir adelante, a no bajar los brazos. Esto me ayudó mucho a salir del alcohol y de la droga”, decía en las redes sociales con mucha alegría.

Sin embargo, dos meses después compartió con sus seguidores una serie de mensajes que hicieron que se lleve todos los aplausos. “Recien vengo de entregarle todos mis resultados a la doctora del periférico y gracias a Dios tengo todo bien. El corazón esta bien, no soy diabético no tengo el colesterol alto, los riñones están bien… Tengo todo bien, solo tengo que seguir con este proceso y seguir bajando de peso porque tengo el hígado graso muy delicado y una piedra en la vesícula, pero todo el resto esta bien. Solamente a ir bajando para operarme lo mas pronto posible vamos que lo voy a lograr”, resaltó el influencer comodorense.

En ese contexto, Cristian continuó: “como me dice mi profesor: basta de pensar en negativo. Yo sé que lo que tengo no es un juego, pero me voy a seguir cuidando cuando me opere de la vesícula. Después a seguirse cuidando y después más adelante sé que también lograré ponerme el cinturón gástrico. A no abandonar el entrenamiento, a seguir así con este proceso, sin adicciones, nada de nada. ”El 25 de mayo entré al gym y de ahí arranque por mi cuenta cuidándome… Desde ahí fue que abandoné las cosas fritas igual", planteó.

Y en ese tenor, reflexionó: “Dios mío lo que es meterse en la droga y endeudarse. Gracias a Dios pude salir de ese camino el año pasado, mi vieja me había regalado un parlante y lo usaba, lo usaba, pero llegó un momento que debía tanta plata de la cocaína que lo tuve que sacrificar al parlante para poder salir de esa deuda. Yo les doy este consejo para que nunca sean cabezas de termo como lo fui yo y que por andar metido en esa porquería todas las que pase no es buen camino… Tómenlo como quieran ustedes, se piensan que a mí no me dolió tener que empeñar mi parlante… Claro que me dolió pero el culpable fui yo, pero bueno así se aprende”, concluyó.

En un video compartido en las últimas horas, ‘Pin’ recordó sus primeros pasos en el ‘gym’ y festejó también la cantidad de peso que pudo bajar en el último tiempo. “Esa vez fue mi primera vez en el gym cuando ustedes me llevaron. Profesor Martin Inaleff, Jano García y Gonzalo Castro, gracias a ustedes salí del pozo en el que estaba. Vamos carajo, muchas gracias por enseñarme el camino”, finalizó.

