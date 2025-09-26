¿Fin de una era? Don Omar anunció su retiro de los escenarios con un fuerte mensaje: “El tiempo...”

El reggaetón está cerca de despedir a una de sus figuras más influyentes. Don Omar anunció que dejará los escenarios y que ya planifica la que será su última gira internacional.

A los 47 años, el artista puertorriqueño que popularizó hits como ‘Danza kuduro’, ‘Dile’, entre otros, contó que seguirá vinculado a la música, aunque sin el ritmo frenético de giras y presentaciones en vivo.

La declaración marca un punto de inflexión en su trayectoria, que no solo estuvo atravesada por éxitos globales, sino también por momentos difíciles. Hace pocos meses reveló que le diagnosticaron cáncer, enfermedad contra la que viene luchando y que, según admitió, lo llevó a replantearse prioridades personales y profesionales.

En diálogo con Telemundo, William Omar Landrón —su nombre real— explicó que la decisión está inspirada en el camino que tomaron otros íconos del género. “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que ‘pasar el batón’”, sostuvo.

Sobre su futuro inmediato, el cantante adelantó que ya tiene planes concretos: “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco inédito y lanzarlo en 2026. Me gustaría hacer una gira con Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo”, detalló. De esta manera, sus seguidores podrán despedirse con un recorrido que celebrará su carrera de más de dos décadas.

El anuncio generó impacto en la comunidad musical y en millones de fanáticos que lo acompañaron desde sus inicios en Puerto Rico hasta su consolidación como referente global del reggaetón. Con colaboraciones junto a Daddy Yankee, Aventura y Tego Calderón, entre muchos otros, Don Omar ayudó a llevar el género urbano a escenarios internacionales y a romper récords de ventas y reproducciones.

Durante la entrevista, el artista reflexionó sobre lo que significa retirarse en la cima y ceder espacio a nuevas generaciones. “Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia es super importante al trabajar con las nuevas generaciones. Es sumamente importante colaborar y dejar huella”, expresó.

La comparación con Daddy Yankee, quien realizó su gira de despedida La Última Vuelta en 2022 y 2023, fue inevitable. En ese sentido, Don Omar reconoció que cada trayectoria tiene su tiempo y que la clave está en retirarse dejando una marca positiva.

El cantante también hizo referencia al concepto de “pasar el batón”, una metáfora con la que busca remarcar la importancia de reconocer el recambio generacional. Según él, el reggaetón seguirá evolucionando, pero es momento de que otros artistas tomen protagonismo mientras los pioneros asumen un rol más testimonial y de acompañamiento.