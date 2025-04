Miguel Ángel Prosi, el papá de L-Gante, destrozó a su hijo por un insólito motivo y dejó a la vista la complicada relación que tienen desde hace tiempo.

El cantante de la “cumbia 420” lo ignoró por completo después de no haberlo invitado para un momento único para muchos, desatando la bronca de su padre quien lanzó munición gruesa en un audio de WhatsApp.

El periodista de Radio Mitre, Juan Etchegoyen, introdujo el motivo de la bronca: "ustedes saben que L-Gante cumplió años el fin de semana y hoy hablé con su papá, Miguel Ángel Prosi, que me envió un audio para compartirlo al aire. Es fuerte porque hace un descargo contra su hijo después que él no lo invitó a su celebración”, exclamó.

Contundente con sus declaraciones, Porsi dijo: "Hola, qué hacés Juan, no estoy dolido en absoluto con que no me haya invitado a su cumpleaños. Se cortó el diálogo porque no corresponde”, admitió.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

“A ese chico le pasa lo que le pasa porque él lo permite. Es inteligente y no es ningún pelotudo. Y bueno, ya es grande y tiene que dejar de hacer chiquilinadas”, continuó. "Cada uno tiene su estilo pero es por ahí, como te estoy diciendo. Un abrazo”, cerró el hombre.

Por último, Etchegoyen contó un detalle que no apareció en el audio viralizado: “lo que me agrega Miguel es que si lo hubiese invitado, no hubiese ido. Es un nuevo capítulo de esta guerra que ya tiene varios meses lamentablemente entre Elián y su papá que le marca los límites”, finalizó.