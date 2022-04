“Estoy con el toallón porque me acabo de bañar": la insólita excusa de una funcionaria para no prender la cámara en un juicio

Un insólito diálogo se produjo durante un juicio virtual realizado a través de la plataforma Zoom entre el juez federal Julio Panelo y una funcionaria judicial. En el video difundido en las redes sociales se escucha cómo la mujer interrumpe al magistrado que llevaba adelante el procedimiento para explicarle que no iba a poder encender la cámara. La insólita excusa rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Perdón doctor Panelo. Discúlpeme y disculpas al doctor Chittaro. Estoy con el toallón porque me acabo de bañar”, se justificó, ante la mirada atónita del juez.

“¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”, agregó la funcionaria durante la audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de Capital Federal.

La mujer llamó la atención del juez cuando tomó la palabra mientras el abogado Eduardo Chittaro daba su alegato. “No la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla”, acotó entonces el juez Panelo en pedido de que encendiera la cámara.

Muchos usuarios compararon el hecho con la famosa escena de Los Simpsons en la que Homero responde un llamado telefónico mientras se baña en plena jornada laboral y exclama: “¡Hable más fuerte que tengo una toalla!”.