"Estoy a esto de...": filtraron un video de Andrés Gil y Gimena Accardi que reavivó los rumores de engaño a Nico Vázquez

La confesión pública de Gimena Accardi sobre haber engañado a Nicolás Vázquez, su pareja durante casi dos décadas, generó una gran repercusión en el ámbito artístico y en las redes sociales. El reconocimiento de la actriz abrió la puerta a distintas especulaciones sobre lo ocurrido y a quién estuvo vinculado el episodio de infidelidad.

En ese contexto, el nombre de Andrés Gil apareció mencionado en varios medios y plataformas digitales. El actor fue compañero de Accardi en la obra teatral “En otras palabras”, estrenada en 2022 y dirigida por el propio Vázquez. La trama relataba una historia de amor atravesada por el paso del tiempo, y tenía a Accardi y Gil como protagonistas.

Aunque Gil negó públicamente haber tenido un vínculo personal con la actriz más allá del escenario, en los últimos días comenzó a viralizarse un video que recupera un momento de la promoción de la obra. En esa entrevista, realizada por Ciudad Magazine, el actor respondió a una consulta sobre cómo era trabajar en una historia romántica con Accardi mientras Vázquez, pareja de ella en la vida real, se desempeñaba como director.

El periodista le preguntó: “Andrés, ¿cómo es trabajar con Gimena y con Nico como director en una historia de amor? ¿Es intimidante?”.

En una mezcla de incomodidad y seriedad, Gil contestó: “no, cero intimidante, es muy lindo, soy uno más. Me incorporaron a la pareja, estoy a esto de irme a convivir con ella. No, está buenísimo. Al principio estaba incómodo en el primer día… Nico fue a todo o nada".

En ese sentido, el actor de dicha obra teatral de hace tres años atrás continuó: "está buenísimo, estoy incorporándome a un montón de códigos que ellos tienen obviamente por ser pareja. Me recibieron muy bien y con mucha confianza de expresarme desde mi lugar con mis ideas y visión. Está bárbaro, es un lujo estar al lado de ellos dos”.

Ese fragmento, en el que el actor ironizó sobre sentirse incorporado a la pareja, fue retomado por usuarios en distintas redes. La circulación del video coincidió con las repercusiones de la confesión de Accardi y contribuyó a que crecieran los comentarios sobre un posible vínculo extralaboral.

En la entrevista también se observa a Accardi acompañando con gestos y risas las declaraciones de Gil. El clima distendido entre ambos fue interpretado de maneras diversas en redes sociales. Mientras algunos usuarios señalaron que se trataba de humor propio del marco promocional de una obra teatral, otros lo relacionaron con los rumores posteriores a la declaración de infidelidad.

La obra “En otras palabras” se convirtió en un punto de interés por la particular dinámica de sus protagonistas: la actriz formaba pareja en escena con Gil, bajo la dirección de Vázquez, su compañero fuera de los escenarios. Esa situación ya había generado comentarios en su momento, debido a la proximidad entre la ficción teatral y la vida real de los artistas.