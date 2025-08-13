"Estaría bueno que...": Romina Uhrig rompió el silencio tras los rumores de haber tenido un trío con L-Gante

Romina Uhrig salió a aclarar los rumores que la vinculaban con un video íntimo junto al cantante L-Gante y a una creadora de contenido para adultos que aseguró haber mantenido un trío con ambos, mientras el músico todavía estaba en pareja con Wanda Nara.

A través de sus historias en Instagram, la ex diputada y ex participante de Gran Hermano negó categóricamente haber tenido ese tipo de relación y manifestó su molestia con la producción del programa Sálvese quien pueda “por difundir información falsa”.

“Estaría bueno que, antes de ‘informar’, se chequee mínimamente la información. Para no decir mentiras y no hablar por hablar", escribió Uhrig, en respuesta a la entrevista que el ciclo de Yanina Latorre le realizó a Miguelina Fredes Sarasola, conocida como “Miguelita”, una joven que vende contenido para adultos y que aseguró haber tenido un encuentro sexual con L-Gante y Romina.

Romina fue contundente sobre su vínculo con Elián Valenzuela, nombre real de L-Gante: “Elián es mi amigo. Y a la chica nunca la vi, no sé quién es”. Con esa declaración, la ex GH puso fin a las especulaciones sobre su supuesta participación en un trío.

Quién es Miguelina Fredes Sarasola, la influencer que hizo las acusaciones

Miguelina Fredes Sarasola se hizo conocida años atrás cuando, siendo maestra de escuela, comenzó a vender fotos y videos para adultos, lo que generó controversia en su ámbito laboral. Con un estilo y apariencia que recuerdan a Wanda Nara, Miguelina declaró a Sálvese quien pueda que conoce a L-Gante desde hace aproximadamente tres años, tras coincidir en el rodaje de uno de sus videos musicales.

Ella aseguró: “tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”.

Además, sorprendió al revelar que mantuvo un trío con el músico y Romina Uhrig: “Fuimos a la casa de Elián. Wanda no fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”.