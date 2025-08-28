"Está escrito...": una vidente predijo cuándo 'caerá' el gobierno de Milei y reveló los escandalosos motivos

En una entrevista televisiva, la reconocida vidente Venus fue consultada sobre lo que “videnciaba” para el futuro inmediato de la Argentina. Allí aseguró que veía a un presidente en medio de una situación límite, lo que lo llevaría a renunciar a su cargo antes de lo previsto.

“Vi a un presidente apresado y apretado. Renuncia, está escrito, porque cuando un ciclo está mal, termina. Argentina está mal en este momento y es necesario que dé paso a un nuevo ciclo”, señaló la médium, quien aclaró que no tiene inclinación política.

La vidente agregó que en sus visiones aparecía la figura de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. “Este Gobierno no sigue adelante. Viene una personita que no sé cómo se llama. Veo a Kirchner, la ex presidenta, es lo que yo dije que veía”, aseguró.

Venus también relacionó la crisis que anticipa con problemas judiciales que atraviesa el oficialismo, en particular el caso de los audios de Diego Spagnuolo vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según dijo, en sus percepciones aparece el presidente Milei acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei. “Cuando entro en el alma de Milei, él mira a su hermana y se queda como loco y grita”, relató.

Fue en el desarrollo de la charla donde Venus ubicó el momento más contundente de su predicción. Según explicó, el desenlace tendría una fecha próxima: “Sí, tiene fecha. Septiembre, octubre… Más de eso no va”.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde generaron debate entre seguidores y detractores de este tipo de predicciones. Mientras algunos destacaron la coincidencia con el clima de conflictividad política, otros recordaron que las visiones de videntes no tienen sustento verificable.

No es la primera vez que Venus protagoniza apariciones públicas con anuncios sobre dirigentes políticos y personalidades públicas. Sin embargo, el alcance de esta predicción, al aludir directamente a la continuidad del presidente, le otorgó una repercusión mayor en los medios y entre la audiencia.