"Ese día me dijo...": las desgarradoras declaraciones de la mamá de la joven degollada en un hotel

La madre de Malena Soto, la joven de 25 años asesinada en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, afirmó que el principal sospechoso "después de matarla se fue a jugar al fútbol".

Refiriéndose al novio de su hija, Andrea Soto planteó que nunca había observado una conducta rara contra ella y que en ninguna oportunidad notó un conflicto entre ellos.

“Era una persona normal, venía a casa y compartíamos. Después no sé qué pasó, se fue de las manos. Ella nunca me contó de ninguna amenaza. Dejó a mi nieta de 5 años sin mamá”, lamentó.

Además, la mujer dijo que está viviendo “una situación horrible” y que “no pensé que me iba a pasar a mí”. Además, cargó contra el asesino: "esa basura arrebató la vida de mi hija. Me rompió el alma, me sacó a mi bebé. Él no tenía el derecho de matarla. Es un basura y un cobarde”.

“Mi hija laburaba como empleada doméstica y cuando no, lavábamos autos. Este año quería estudiar para enfermería, nunca se quedaba. Ese día me dijo ‘ma, voy y vengo’ y no volvió. Me sacó a mi bebé… Mi hija no era ninguna prostituta”, añadió.

“Me mataron a mi mamá y ahora va a ser mi ángel, va a ser mi estrella. Tiene cinco años y es re inteligente”.