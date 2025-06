"Es una p...": María Eugenia Ritó le dijo de todo a la 'China' Suárez y salió a apoyar a Wanda Nara

María Eugenia Ritó volvió a los medios con declaraciones que la colocaron en el centro del debate mediático. En una entrevista radial, la actriz y ex vedette opinó sobre el conflicto conocido como “Wandagate” y tomó partido por Wanda Nara. También se refirió al presidente Javier Milei, a quien calificó como alguien con quien “estaría” si existiera un incentivo económico.

Durante su participación en el programa “Se terminó la joda”, que conducen Fede Flowers y La Criti por Splendid AM 990, Ritó fue consultada sobre la posibilidad de tener un vínculo amoroso con el presidente Javier Milei. La mediática respondió afirmativamente: “me gusta, sí estaría con él si me diera algo de su plata”.

Más adelante, en diálogo con el periodista Matías Vázquez, ratificó sus dichos y señaló: “la Criti me hizo una nota y me preguntó si estaría con Milei. Yo dije que sí, pero si él me diera algo de su plata, yo estaría”.

Ritó también fue consultada sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez. Tomó postura en favor de la empresaria y afirmó: “no es santa de mi devoción, pero me quedo con Team Wanda aunque esté media loca. Todas somos locas, y tóxicos somos todos”.

En contraste, criticó con dureza a la mujer de Mauro Icardi. Sin nombrarla de manera explícita, se refirió a ella en términos despectivos y cuestionó su comportamiento en relaciones pasadas. “No está bueno lo que hace, va por todo. Le pasó a Eugenia Tobal, a Pampita, no está bueno. Eso habla mal de ella. Igual, no le importa nada. Quiere tener lo que tiene Wanda”, afirmó.

La actriz también se refirió al estilo de vida de Nara y dijo que le gustaría tener ‘todas las carteras, los viajes y la plata’ de la empresaria. “Pero, la ‘China’ es una ‘pu…’. Muy mal porque no se hace lo que (...). Aunque, en su momento Wanda hizo lo mismo, la icardiada. No está bueno porque lo hace con todos. Le pasó a Eugenia Tobal, a Pampita, no está bueno. Eso habla muy mal de ella. Igual, no le importa nada. Va por todo y más, quiere tener lo que tiene Wanda”.

Las declaraciones de Ritó se difundieron ampliamente en redes sociales y portales de espectáculos, generando múltiples reacciones por la crudeza de sus expresiones y la elección de palabras para referirse a otras figuras públicas.