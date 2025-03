Durante una transmisión de un duelo del ascenso del fútbol argentino, un comentarista lanzó un durísimo comentario al referirse al estado de una parte de las instalaciones del estadio y se transformó en una verdadera sorpresa.

En el encuentro entre Nueva Chicago y Defensores de Belgrano, cuando ambos conjuntos estaban en el descanso, retomaron la señal tras la pauta publicitaria y lo hicieron con una despectiva frase acerca de las cabinas destinadas para los periodistas.

“La cabina es un baño químico”, lanzó el comentarista, que luego se quedó en silencio y sin agregar más declaraciones. “Estamos de regreso en el estadio República de Mataderos: descansan Chicago y Defensores de Belgrano…”, agregó otro de los presentes.

Si bien el encuentro terminó igualado 0 a 0 sin ninguna emoción, la frase se viralizó en las redes sociales y los usuarios se expresaron al respecto con todo tipo de opiniones.

“B Nacional, no lo entenderías”; “Me parece que alguien no va a poder pisar más la cancha de Nueva Chicago”; “Fue tremendo”; “Si es verdad, no sé de qué se queja”; “Le tienen que prohibir la entrada en Mataderos”; “Al club se lo respeta”, expresaron.