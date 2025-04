"Es muy difícil": habló el hijo de 'Yuyito' González y reveló cómo está su mamá post ruptura con Javier Milei

Stefano Di Aloy, el hijo de Amalia ‘Yuyito’ González, compartió su perspectiva sobre la separación de su madre y el presidente Javier Milei en una reciente entrevista.

El hombre dialogó con el programa Desayuno Americano este miércoles y dio por sentado que el final de la relación no fue para nada fácil para ella y para su entorno.

"Cuando rompés una relación es muy difícil transitarlo. Pero está muy bien acompañada. Yo le doy todo mi apoyo y su familia también”, expresó el joven. Y opinó: “estamos transitándolo bien. Son momentos difíciles, pero es así la vida. Es una mujer muy fuerte, así que va a estar preparada para todo siempre”, admitió.

Lejos de criticar al mandatario, se alejó y dijo que “fue una decisión mutua. La acompañamos dialogando”.

El día en que ‘Yuyito’ hizo el tremendo anuncio al aire

Tras mencionar el fallecimiento del papa Francisco y reflexionar sobre su fin de semana de "profunda introspección familiar", Yuyito reveló la decisión el lunes pasado: “Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado”.

Con la voz quebrada y los ojos vidriosos, enfatizó que no habrá explicaciones adicionales:"No voy a hacer de esto una novela. Sepan que no tengo nada para decir más que esto".

La expareja destacó que la separación se concretó "con dignidad, entereza y madurez", manteniendo una relación cordial. "Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación", aseguró Yuyito, quien rechazó especulaciones sobre posibles tensiones. La conductora justificó el anuncio público argumentando coherencia con su transparencia anterior: "Así como compartí lo lindo durante estos meses, sentí que era justo comunicar este cierre".

La relación, que comenzó discretamente, se había hecho pública en agosto de 2024 cuando Yuyito confirmó el noviazgo durante su programa: “Estoy de novia. Sí, feliz. Está bueno darle una nueva oportunidad al amor”. El punto de inflexión había sido su aparición conjunta en un acto oficial en el ex CCK, donde asistieron a una obra teatral vinculada a la Ley de Juicio por Jurados.