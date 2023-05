"Es fácil ser padre": una madre soltera lanzó una picante frase y generó un polémico debate

Una mujer de México generó opiniones divididas en las redes sociales tras enumerar las razones por las que, asegura, le hubiera gustado ser papá en vez de mamá.

Andrea, identificada en redes sociales como ‘La luchona mayor’, es una tiktoker que se dedica a hablar sobre su experiencia siendo madre soltera y las adversidades que supera a diario tras separarse del padre de su hijo.

“Me hubiera encantado ser padre y no madre. Separarme y estar tranquilo de que mi hijo está tranquilo porque está con su mamá. Tener tiempo suficiente para ir al Gym, salir con mis amigos, ir a trabajar sin ninguna preocupación”, expresó @SraAndrea en uno de sus videos virales.

“Y mi parte favorita, dormir tarde sin que me despierten. La verdad es que cómo me hubiera gustado se padre, porque es muchísimo más fácil ser papá”, agregó.

Llegó a su casa con el novio para festejar San Valentín y había otros tres hombres esperándola

El posteo, que tiene más de 300 mil reproducciones y fue compartido más de 36 mil veces, recibió toda clase de comentarios. Hubo muchas mujeres que se sintieron identificadas con “La Luchona Mayor” y otras que mostraron otro punto de vista.

“En mi caso me encanta ser padre tengo dos reinas y estoy luchando a diario con ellas sin su madre y créanme sé qué no es fácil, pero es hermoso y único”; “No tener la preocupación por la economía, no tener que estar asustada cada vez que se enferman”; “Estamos en la misma situación y también lloró al ver lo desigual de la maternidad y paternidad”, fueron algunos de los comentarios.

La esposa de un jugador le encontró una tanga en el auto: le juró que era de él y tuvo que usarla en la playa

Consejos para una madre soltera

Olvídate de los complejos de ser madre soltera y disfrutar la vida mientras haces feliz a tu hijo.