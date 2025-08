¿Era un fantasma? Un conductor captó una extraña figura en un lugar imposible de transitar y quedó impresionado

Las redes sociales fueron escenario de una ola de comentarios, teorías y bromas luego de que se viralizara un video grabado en un sector del ramal del Tren Roca, en el que se observa una figura misteriosa junto a las vías.

La escena, difundida originalmente por una usuaria en X, generó desde especulaciones sobrenaturales hasta respuestas humorísticas.

La secuencia, tomada por una cámara ubicada entre las estaciones Hudson y Parque Pereyra, muestra una figura que parece estar de pie entre los árboles, en una zona boscosa sin acceso peatonal. Según relató @Karina_Alice, la usuaria que compartió el clip, la vegetación del lugar es muy espesa y no hay senderos cercanos, lo que vuelve extraña la presencia de alguien en ese punto exacto.

El material, que tiene sonido ambiente y no es de alta definición, fue registrado por cámaras del personal ferroviario. Las imágenes muestran con claridad una silueta quieta cerca de las vías, entre la vegetación, lo que generó desconcierto entre quienes trabajan en el lugar. En su publicación, Karina insinuó que se trataba de una aparición fantasmagórica y preguntó: “¿Quién podría estar parado ahí a esa hora y en ese lugar?”.

El debate: ¿fantasma, persona o broma?

Con miles de reproducciones en pocas horas, el video se convirtió en tendencia. Las reacciones no tardaron en llegar y se dividieron entre los que creen en lo paranormal, los escépticos y los que tomaron el hecho con humor. Algunos usuarios dijeron estar convencidos de que se trataba de un “espíritu”, mientras otros apuntaron a que “fue algo armado”.

También aparecieron comentarios irónicos como “El ex marido de Pampita” o “El misterioso alguien”, que sumaron un tono humorístico al debate. Otros usuarios aseguraron que simplemente se trataba de una persona parada en el lugar, o incluso un muñeco colocado intencionalmente para generar impacto.

Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre qué muestra exactamente el video, fuentes vinculadas al ámbito ferroviario indicaron que la presencia humana en esa zona no es habitual, pero tampoco imposible. “Es un lugar poco accesible, pero si alguien conoce el terreno puede llegar. No hay evidencia de que sea algo paranormal”, explicó un trabajador de la línea bajo anonimato.

Sin explicación definitiva

Hasta el momento, no hubo desmentida ni confirmación oficial respecto a la identidad de la figura ni sobre la fecha exacta del registro. La escena sigue abierta a la interpretación, en medio de una mezcla de sugestión, incredulidad y entretenimiento virtual.