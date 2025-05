¿En la dulce espera? La 'China' Suárez rompió el silencio tras las versiones de embarazo con Icardi

Eugenia ‘China’ Suárez apareció en el centro de todas las miradas luego de que, en los últimos días, surgieran rumores de estar embarazada del futbolista Mauro Icardi, con quien atraviesa una gran relación amorosa desde hace ya varios meses.

La actriz y mediática fue consultada acerca de ello y no dudó en responder las versiones que aparecieron, dando su versión de los hechos ante tanta expectativa en el mundo del espectáculo.

En el programa Implacables, que se emite por Canal 9, el periodista Gustavo Méndez reveló la conversación que mantuvo con la ‘China’ acerca del punto y terminó de dar a conocer lo que tanto se quiere saber.

“Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, señaló al aire.

Suárez terminó aclarando las especulaciones acerca de la posibilidad de tener un cuarto hijo, revelando que ya es madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, así como de Magnolia y Amancio, hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

Viva el amor: Icardi y la ‘China’ se comprometieron

La pareja conformada por el futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia "la China" Suárez oficializó su compromiso matrimonial a través de una publicación en Instagram que desató una ola de reacciones entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

En la imagen en blanco y negro, ambos lucen radiantes y portan anillos en sus dedos anulares, confirmando sus intenciones de casarse.

Icardi acompañó la foto con la frase “Te amo @sangrejaponesa” y emojis de anillo y corazón, sellando así un paso significativo en su relación que comenzó hace apenas cuatro meses.

El anuncio se produjo en el marco de un viaje romántico a Miami, donde la pareja compartió momentos íntimos y una decoración especial con pétalos de rosa, velas y un cartel luminoso con la frase “It was always you” (Siempre fuiste tú), gesto que reforzó las especulaciones sobre el compromiso. Además, se observó un estuche de Tiffany, joyería emblemática para alianzas de compromiso, lo que avivó aún más los rumores antes de la confirmación oficial.

Aunque aún no se conocen detalles sobre la propuesta ni la fecha de la ceremonia, el compromiso de Icardi y Suárez se ha convertido en un tema de conversación candente en Argenti