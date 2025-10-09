¿En la dulce espera? ‘La Joaqui’ despertó rumores de embarazo con Luck Ra con un llamativo mensaje
Tras un show en Vélez, la pareja publicó una serie de comentarios que generaron especulaciones sobre un bebé en camino.
Después de su presentación en Vélez, Luck Ra y La Joaqui se convirtieron nuevamente en foco de atención en redes sociales. La pareja compartió videos y comentarios que registraron miles de reacciones y mensajes por parte de sus seguidores.
En Instagram, el artista cordobés publicó un video en el que se lo ve bailando junto a su pareja. La publicación mostró un momento de cercanía y fue acompañada por comentarios de sus seguidores, que reaccionaron rápidamente ante la publicación.
Ambos artistas han mantenido una interacción constante con sus seguidores, compartiendo su vida personal y momentos de su carrera musical en diferentes plataformas. Esta dinámica genera cobertura mediática y mantiene la atención sobre la pareja.
En el video publicado por Luck Ra, surgieron especulaciones sobre un posible embarazo. El cantante escribió: “cuando en vez de dos van a ser tres”, mientras se lo veía bailando junto a La Joaqui. La publicación provocó distintas interpretaciones entre los usuarios: algunos creyeron que anunciaba un hijo, mientras que otros pensaron que podía ser parte de una estrategia de marketing o simplemente una broma.
La Joaqui respondió al comentario con un mensaje ambiguo: “Che, es broma pero si querés no es broma :p”, lo que aumentó la expectativa entre los seguidores y reforzó las teorías sobre la posible llegada de un bebé. Hasta el momento, ninguno de los dos aclaró la situación oficialmente.
Más allá de las especulaciones, las publicaciones reflejan la estrategia de la pareja en redes sociales, donde combinan vida personal y profesional con contenidos que generan conversación y mantienen la atención de sus seguidores.
Por ahora, ninguno de los artistas hizo una confirmación oficial sobre un posible embarazo. Los seguidores continúan atentos a cada publicación, mientras los medios especializados siguen de cerca cada comentario y gesto de la pareja en redes sociales.