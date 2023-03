"El hombre milagroso": afirma que murió, estuvo en el más allá y luego se despertó en el hospital

Kevin Hill es un escritor británico de 55, cuyo corazón dejó de latir por varios minutos al someterse a una operación por una complicada enfermedad. Asegura que visitó el “reino de los espíritus” durante su breve “muerte”.

Hill pasó por el quirófano para una operación de válvula cardíaca el año pasado. “El hombre milagroso”, es como le apodaron los médicos, dado que consiguieron resucitar después de que su corazón dejara de latir y volvió al plano terrenal.

El escritor indica que “volvió de la muerte”, dado que no era su hora. Según Hill, no hay “ninguna luz al final del camino”, como algunos quieren hacer creer, sino que hay un “reino de espíritus”.

“No estaba mirando mi cuerpo, pero estaba separado de mi cuerpo”, explicó Hill. “Era como si estuviera en el reino de los espíritus. Estaba consciente de lo que estaba pasando, pero tenía mucha paz”.

El hombre de 55 años expuso que no entendió en dónde estaba, dado que no vio una luz brillante al “final del túnel”. Para Hill, no vio indicios de que fuera al cielo, aunque tampoco relató algo semejante al infierno, dado que consideró la experiencia como “pacífica”.

“Luego me fui a dormir, y me desperté con vida y el sangrado se había detenido”, dijo. “Sabía que no era mi hora de morir”, expuso Hill, quien contrajo calcifilaxis, que genera heridas y severos sangrados.

Hill perdió dos litros de sangre y fue cuando murió por unos minutos. “Lloraría durante horas. Mi nivel de dolor era 100 sobre 10”, expuso el escritor, quien calificó su sufrimiento como “insoportable”.

Sin embargo, Hill dijo que su experiencia en el “más allá” lo cambió y le hizo “reenfocar sus prioridades”. “Cuando salí del hospital, mi ambiente familiar cambió drásticamente. Me he vuelto más resistente. Sé que puedo recuperarme”, agregó.

Fuente: Clarín