"Dormí tranquila...": la ex de Enzo Fernández destrozó a una usuaria que la humilló por su "fallida" relación

La ex de Enzo Fernández, Cristal Grillo, destrozó a una usuaria de las redes sociales que la humilló por su “fallida” relación con el campeón del mundo que ahora está en pareja, nuevamente, con Valentina Fernández, madre de sus dos hijos.

Todo comenzó durante las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, cuando una cuenta de Instagram hizo un comentario desafortunado a la joven que salía con el campeón del mundo acerca de las parejas de los futbolistas, desatando una controversia que rápidamente se viralizó y generó reacciones tanto de los fanáticos como de otros jugadores.

"Seguro te querés re matar viendo a la (...) usando todas la carteras de marcas caras", le comentó una usuaria de Instagram. En ese contexto, Grillo no obvió el ataque y respondió: “Que traumada estás, Caro”.

Los festejos dedicados de Julián Álvarez y Enzo Fernández en el show de la Scaloneta ante Brasil

“Dormí tranquila que yo no me quiero matar ni quiero carteras caras”, añadió la ex de Fernández.

La situación se presentó tras la reconciliación entre el mediocampista del Chelsea y la joven influencer que meses atrás habían puesto fin a la pareja luego de que se viralizara el pedido del campeón del mundo "queriendo disfrutar su soltería".

En ese contexto, la situación trasciende a raíz de una foto familiar viral que muestra al futbolista junto a su hijo menor, Benjamin, capturada a la 01:45 de la madrugada. “Anoche post partido, este bebito esperando a su papá”, escribió Cervantes post triunfo ante Brasill.