“Cansada de la gente que no respeta la naturaleza”, fue la descripción de un video que generó polémica en las redes sociales.

Una joven identificada como @huilen_br, realizó un contundente descargo en su cuenta de TikTok, donde reveló las “malas actitudes” que tienen los turistas “porteños” cuando visitan la Patagonia y desató un fuerte debate.

“Estoy harta y por porteños no me refiero solamente a los que viven en Capital. Me refiero a los que vienen con aires de superioridad y grandeza pensando que todo lo que se hace acá está mal y se tiene que hacer a su manera. Te quieren imponer que su forma es la correcta”, inició la oriunda de San Carlos de Bariloche.

“Si van a ir a un lugar acóplense. ‘¿Cómo van a ir un refugio en una senda de montañas con un parlante a todo lo que da?’ Ubíquense, no estamos en Mar del Plata. Si estás en una playa de la Patagonia no podes poner la música a todo raje, ponete los auriculares”, lanzó sin filtros.

Por otra parte, manifestó que muchos de los turistas dejan su basura en los destinos y generan incendios forestales. Sin embargo, aclaró que su principal preocupación es cuando se filtra en las redes sociales un desconocido lugar que se hace viral.

“Descubren un lugar hermoso, cuidado y la idea es que llegue poca gente. Entonces suben a Instagram, ‘¿Cómo llegar a este lugar desconocido de la Patagonia en tres simples pasos?’", remarcó y agregó. “'¿Qué pasa?' Llegan y destruyen, hay lugares destinados al turismo y otros que no resisten , se deterioran y estropean. Si encontras un lugar, no lo muestres porque se arruina", cerró.

“El tema no pasa o no por ser porteño o no, el tema pasa por EDUCACIÓN. POR Respetar”, “En Mar del Plata tampoco tendrían que poner el parlante, se llama empatía y es para todos lados”, “La problemática no se reduce solamente a la Patagonia, pasa en todos los lugares turísticos de argentina y no son sólo los porteños el problema”, “Comparto algunas cosas que señalaste, la verdad que choca su manera de ser, pero lo respeto. Y a todos los que comentaron deben ser los que son así”, fueron algunos de los comentarios que recibió.