"Con los pibes...": qué dicen los chats que complican a Morena Rial tras haber estado detenida

Morena Rial está en una situación complicada tras su vinculación con una banda delictiva dedicada a entraderas, y recientemente se dieron a conocer mensajes en los que la joven hace referencia a los robos perpetrados.

El celular iPhone rosado, que cobró notoriedad durante la detención de la la hija del conductor, reveló una conversación con un cómplice de la banda en el que la influencer preguntaba: “¿Y, hay algo seguro? No para andar dando vueltas?”, lo que sugiere una posible planificación de actividades delictivas.

“Si hay algo seguro, pido el auto de mi papá, lo hacemos, le tiro una moneda a mi hermana y a la mier…, pero no puedo exponer la camioneta de mi papá para dar vueltas”, señala otra la misma conversación donde, a simple vista, todo indica que están planeando un robo.

“Vamos a ir con los pibes que yo me llevo el billete, capaz que tenés razón y tenemos que cambiar”, resaltó el cómplice. No obstante, Morena se terminó bajando: “Pero no puedo estar esperando afuera con la camioneta de mi papá, ni en pedo, me van a matar”.

Recientemente, el material exclusivo del programa Diario De Mariana ha revelado una nueva conversación entre la joven madre y un usuario cuya identidad ha sido ocultada, en la que aparentemente se hace pasar por la jefa de una banda delictiva.

Morena se comunica con esa persona para informarle sobre "un re laburo" disponible en Tucumán, prometiendo más detalles sobre la fecha y hora exacta en la que se debe llevar a cabo el trabajo.

En la conversación, se expresa que se prefiere que "lo haga él" debido a que "es mucha plata y iPhones".

Los chats del escándalo