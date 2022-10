Una profesora de 5to año compartió una situación insólita que le ocurrió al corregir la tarea de una de sus alumnas. "Mapa de alumna de quinto año. Consigna: ubicar de memoria las provincias de Argentina", escribió María Nieves en su cuenta de Twitter, junto con la imagen del mapa y las provincias argentinas.

La estudiante ubicó las diferentes provincias logrando llamar la atención de todos los usuarios en las redes, que se mostraron sorprendidos e indignados.

El tuit no tardó en viralizarse en la red social del pajarito, obteniendo una infinidad de comentarios criticando a la alumna. Sin embargo, también hubo quienes se pararon en la vereda opuesta, por lo que, el tuit de Maria Nieves terminó generando una especie de "grieta" en la red social.

Muchas personas se mostraron preocupadas al ver como la joven resolvió la tarea, comenzando a culpar a la situación educativa en Argentina. "Si no saben ni escribir, leo cada burrada que me duelen los ojos", comentó completamente indignada una usuaria. En ese sentido, otros internautas también aprovecharon el momento para mostrar su indignación: "Supongo que es 5to grado y no 5to año", escribió una mujer. Otro usuario rápidamente salió a responderle: "Lo peor es que es de quinto año de secundaria".

Por otro lado, una gran mayoría salió a pegarle al gobierno actual: "Son más brutos que un arado. Eso es lo que le conviene al gobierno", comentó un tuitero, mientras que otro lanzó una picante pregunta: "¿Qué medidas se van a tomar con los que permitieron que llegue a quinto grado?".