Un insólito video se viralizó en las redes sociales cuando un youtuber que caminaba por una plaza estaba elogiando la vestimenta de la gente que se cruzaba hasta que ocurrió algo completamente inesperado.

Cuando dirigía su cámara a un banquito, lugar donde había un hombre con una camisa blanca sentado, este le hizo un cumplido tildándolo de ‘fachero’, pero en cuestión de segundos todo se fue de las manos.

En determinado momento, el ‘elogiado’ fue con mucha bronca hacia al youtuber cuestionando sus dichos y consultándole si ‘estaba tirándole onda’ de manera ‘inapropiada’.

“Qué facha hermano. Vamos arriba”, señaló el joven. Mientras seguía con sus buenas palabras, el ‘fachero’ reaccionó y lo fue a buscar: “¿Te gustan los hombres? ¿Y por qué me decís qué facha?”, lanzó. Ante la negativa del chico que filmaba, la situación comenzó a incomodarse. “No, no me gustan, disculpá”, exclamó.

“Arrancá, y si te mandaron, arrancá. Y decile al que te mandó que no se dice qué facha, no se dice qué facha. ¿Por qué hacés eso contra un hombre? Pelotudo”, descargó el desconocido muy enojado. “Le estoy diciendo (qué facha) a la gente que está bien vestida”, retrucó el youtuber.

Por último, finalizó: “si no te gustan los hombres, cerrá la boquita. ¿Está bien? Arrancá", finalizó.