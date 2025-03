Miguel Alejandro, un joven de 23 años, se transformó en un verdadero fenómeno en Comodoro Rivadavia gracias a su original estilo como repartidor. Su casco con forma de conejo no solo lo distingue, sino que también genera sonrisas y alegría por donde pasa.

Lo que comenzó como una idea divertida inspirada en videos de TikTok, se convirtió en una marca personal que lo posiciona como un ícono local.

EL ORIGEN DEL CONEJO MOTOQUERO

La historia de Miguel comenzó cuando vio videos de motociclistas en Buenos Aires que utilizaban fundas decorativas para sus cascos, representando animales como abejas, osos y diablos. Decidió traer esa idea a Comodoro Rivadavia con un casco de conejo. "Esto empezó mirando esos videos en TikTok. Me gustó la idea de traer algo nuevo a la ciudad, algo que no se había visto antes. Además, me gustan los conejos; tengo uno en casa", explicó Miguel en diálogo con ADNSUR hace unos meses atrás.

Aunque al principio tuvo dudas sobre cómo reaccionaría la gente, su decisión fue firme: "No tengo vergüenza y no voy por la opinión de los demás. Esto lo hago porque me gusta y porque quiero alegrar el día a las personas".

Miguel trabaja como repartidor para Uber Eats y recorre toda la ciudad aceptando pedidos, excepto aquellos pagados en efectivo. Su presencia no pasa desapercibida. "La gente me saluda, se saca fotos conmigo, incluso los policías y agentes de tránsito. Lo que más disfruto es ver las sonrisas de los niños cuando me ven", comentó.

Su interacción con los más pequeños es especialmente significativa. Relata cómo los niños sacan la cabeza por las ventanas de los autos para saludarlo: "Cuando veo eso, me acerco y les doy un choque de puños. La alegría de los nenes es única". Incluso los agentes de tránsito y policías han pedido fotos con él: "Una vez pensé que me iban a pedir los papeles, pero solo querían una foto conmigo".

El casco de conejo se convirtió en un símbolo que genera empatía y buen humor entre los habitantes de Comodoro Rivadavia. Miguel asegura que las personas toman su estilo con buena onda: “Algunos dicen que también quieren usar una funda como esta porque les causa risa. Es algo nuevo para ellos”, manifestó este martes por la mañana en diálogo con “Me Invitó Un Amigo” de Seta Tv.

Además, su actitud amable y positiva lo ha llevado a ser reconocido en locales comerciales y eventos públicos. "Cuando entro a lugares reconocidos, todos me saludan diciendo '¡Conejo!'. Siempre respondo con amabilidad porque disfruto conectar con las personas", afirmó.

PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Miguel también es activo en redes sociales, donde comparte sus experiencias como repartidor y momentos divertidos relacionados con su trabajo. En TikTok acumula más de 37,000 seguidores bajo el nombre "Miguel Conejo CRR".

En este sentido, manifestó que planea expandir su contenido para incluir recorridos diarios al estilo de otros creadores populares: "Quiero mostrar más sobre mi día a día para que la gente conozca lo divertido que puede ser este trabajo".

El pasado lunes por la tarde, el Conejo repartidor fue “enganchado” por una cámara de ADNSUR recorriendo el casco centríco con una llamativa pasajera. Sin embargo y lejos de enojarse tras la viralización de la imagen donde se muestra acompañado por una mujer, señaló: “Cómo me quemaron, es una amiga jaja”.

La historia del "Conejo Motoquero" demuestra cómo una idea sencilla puede transformar una actividad cotidiana en algo especial. Miguel no solo entrega pedidos; entrega alegría y crea conexiones humanas genuinas. Su casco es mucho más que un accesorio llamativo: es un símbolo de creatividad, optimismo y comunidad.