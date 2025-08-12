¿Amigos con derechos? Fátima Florez hizo un sorprendente anuncio tras su ruptura con Javier Milei

Fátima Flórez rompió el silencio sobre los rumores que la vinculaban nuevamente con el presidente Javier Milei, a ya varios meses de haber concluido su noviazgo.

En diálogo con Intrusos, la artista se refirió a una posible reconciliación y sorprendió al confirmar que el mandatario asistirá a uno de sus shows en Las Vegas el próximo 5 de septiembre.

La visita se producirá en medio de la gira internacional que la comediante realizará en Estados Unidos y coincidirá con la agenda de compromisos oficiales del jefe de Estado.

La noticia reavivó especulaciones sobre la relación entre ambos, que mantuvieron un vínculo amoroso hasta principios del año pasado. Sin embargo, Flórez fue contundente al remarcar que actualmente se encuentra sin pareja.

“Es una relación muy buena, pero yo soy una mujer soltera, ustedes ya saben”, expresó. Según explicó, la coincidencia en Las Vegas se debe a que Milei tendrá reuniones y actividades laborales en esa ciudad en las mismas fechas que sus presentaciones.

El vínculo entre la humorista y el presidente se inició antes de que Milei asumiera la primera magistratura y fue seguido de cerca por los medios. Tras la separación, ella emprendió una intensa agenda de espectáculos, tanto en Argentina como en el exterior, mientras que el mandatario se concentró en su gestión y en giras internacionales. La confirmación de este encuentro, aunque de carácter amistoso según Flórez, alimentó comentarios en redes sociales y en la prensa de espectáculos.

Durante la entrevista, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultaron si aún seguía enamorada del presidente. La artista respondió con firmeza: “Ustedes saben que yo estoy enamorada y en este momento tengo toda la libido de verdad puesta en mi carrera, en mi trabajo”. Con esta declaración, dejó en claro que su foco actual es profesional y que no está buscando retomar la relación.

Flórez también detalló que sus shows en Las Vegas forman parte de un tour internacional que incluye presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y América Latina. “El 5 y 6 de septiembre vuelvo a Las Vegas con mi espectáculo y justo coincide que ese mismo día Javier me viene a ver”, dijo. Según trascendió, el presidente aprovechará un día libre en su itinerario para asistir a la función.

La humorista mantiene una agenda cargada en lo que resta del año, con compromisos que incluyen giras en el interior del país y nuevas funciones en el exterior. “Estoy trabajando mucho, es una etapa muy importante de mi carrera, y mi energía está completamente puesta en eso”, insistió.