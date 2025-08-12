"Ah, de una..": 'Santi' Maratea preguntó de más y recibió una incomodísima respuesta en Trato Hecho

Santiago “Santi” Maratea, influencer y actual conductor del programa Trato Hecho, protagonizó un tenso momento televisivo durante su debut televisivo cuando, en medio de una charla distendida con un participante, realizó una pregunta personal que derivó en una respuesta inesperada y cargada de dolor.

Todo comenzó cuando Maratea intentaba conocer más sobre la vida del joven concursante, preguntándole por su entorno familiar. “¿Vos vivís con tu mamá y con…?”, inició el conductor. El participante respondió con naturalidad: “Con mi hermano… y tres hermanos más. Son más chicos, son todos más chicos”.

Lejos de quedarse con esa información, Maratea continuó con la indagación: “¿Y tu padrastro no vive con ustedes?”. La respuesta fue breve y directa: “No”. Sin notar el cambio de tono, el conductor lanzó otra pregunta: “Ah, OK, OK. ¿Puedo preguntar por tu viejo?”.

Fue entonces cuando el clima cambió por completo. “Eh… Sí. Lo mataron”, respondió el joven, dejando un silencio incómodo en el estudio. La frase sorprendió no solo al conductor, sino también a la audiencia que seguía el programa en vivo.

Maratea, visiblemente incómodo, atinó a responder con una frase corta y casi automática: “Ah, de una. Ah, OK… Terrible, amigo. Lo lamento”. La reacción fue comentada rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron su respuesta como un error de principiante en la conducción televisiva.

Qué dijo en su debut el reconocido influencer

Maratea inició su ciclo con una breve frase de introducción: "esto es Trato Hecho, el programa de entretenimiento que más plata entrega en todo el país. Es mucho dinero el que se pueden llevar los participantes".

"Un placer estar acá, estoy un poco nervioso, es mi primera vez conduciendo. Les quiero contar que hace 10-11 años me paraba en la puerta de América esperando que un productor salga y me de una oportunidad", expresó en canal América este lunes.

Santiago comenzó su ciclo con un desempeño positivo en materia de audiencia, logrando picos de 2,6 puntos de rating a las 22:08, lo que lo posicionó en tercer lugar detrás de Buenas Noches Familia (6,5) y La Voz Argentina (13,1) según las primeras mediciones.

A las 22:24, Santiago Maratea y Trato Hecho alcanzaron 2,7 puntos de rating, mientras que Buenas Noches Familia descendió a 5,8, y La Voz Argentina también experimentó una caída, tocando los 12,1 puntos; cabe destacar que LAM había dejado un piso de 4,0 puntos al influencer, quien se encontraba en su debut en la conducción televisiva.

A las 22:34, Trato Hecho experimentó una notable caída en su medición, bajando a 2,3 puntos, mientras que el programa de Guido Kazcka también retrocedió a 4,1 puntos; en contraste, La Voz Argentina se consolidó como líder de la noche con 14,0 puntos.