El Pollo Vignolo se despedía de la transmisión de ESPN F90 para dar paso a la final del campeonato de Reserva que más tarde disputarían Boca Juniors contra Sarmiento de Junín.

Al encontrarse en la provincia de San Juan el conductor pidió a sus compañeros que se encontraban en el piso que hagan el cierre hasta el próximo programa. En ese momento, Oscar Ruggeri sorprendió a todos y contó un "chiste" desubicado que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

"Chau, abrazo para todos por ahí", se despedía el Pollo pero Oscar Ruggeri saltó a preguntarle: "¿sabes cómo te dicen? ¿Querés un chiste o no?". Sus compañeros le dijeron que no había tiempo pero, ante la insistencia del ex campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, el conductor le permitió su momento gracioso sin darse cuenta de lo que venía por delante. "A vos te dicen Tarzán malo", adelantó Ruggeri, y ante el pedido del Pollo Vignolo de saber por qué, el ex jugador remató: "porque no come con Chita", en un juego de palabras con el personaje que acompaña a Tarzán en sus aventuras y el desenlace en la vulgaridad.

Fuente: Eldestapeweb