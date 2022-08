Un joven subió a Tik Tok un video sobre la sitiuación que vivió su gato, quien se había comido los brownies con marihuana que había dejado arriba de un mueble. Al principio la situación resultó graciosa, pero con el correr de las horas le llovieron las críticas y generó polémica en las redes sociales.

La imágenes compartidas por el usuario @rot4moises no pasaron desapercibidas luego de contar que su mascota se portaba de manera extraña y al investigar descubrió que algo malo había pasado.

“Amigos, amigos la cagu... demasiado. Me regalaron brownies de marihuana y los dejé acá. Ay Dios mío”, comentó mientras filmaba con el celular al gato que babeaba, tenía la boca enrtreabierta y los ojos casi cerrados.

Posteriormente publicó otro video señalando que “el gatito ya está mejor. De vez en cuando suelta un ladrido pero aparte de eso su comportamiento es normal”.

Sin embargo, los comentarios se incrementaron y al joven influencer no lo quedó otra que negar todo. “El gato no comió un brownies de marihuana. El gato no estaba drogado”. Por último explicó que la escena fue montada y que lo de los brownies lo había inventado.

El video superó las 25 millones de reproducciones y muchos dudan de las declaraciones tras la polémica desatada.