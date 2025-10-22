Este fin de semana se vivió un hecho fuera de lo común en la emblemática Ruta Nacional 40, cuando un automovilista que viajaba con su familia rumbo a El Chaltén se encontró de frente con un gigantesco barco que era transportado sobre un camión y ocupaba ambos carriles de la ruta.

La inesperada escena, capturada en video por los mismos ocupantes del vehículo, rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando más de 8 millones de reproducciones y generando miles de comentarios a nivel nacional.

EL IMPACTANTE ENCUENTRO EN LA RUTA MÁS LARGA DE ARGENTINA

El protagonista de esta historia es Pablo Manuel, periodista y conductor de un programa radial en LU12 AM680, quien relató lo vivido en su viaje hacia El Chaltén desde El Calafate. “El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, explicó con humor.

Según relató, el momento sorprendente ocurrió cuando el camión que transportaba un enorme catamarán apareció de manera inesperada en la ruta, ocupando simultáneamente ambos carriles, lo que obligó al conductor a maniobrar con rapidez para evitar un accidente. “No sé cómo vamos a hacer para pasar. Tenemos que ponernos en la banquina porque no pasa, no pasa”, se escucha decir a una mujer que viajaba con él mientras grababa el video.

El catamarán, que se dirigía hacia El Calafate, llegó escoltado por vehículos especiales que abrían el paso por delante y detrás, alertando a los automovilistas que circulaban en sentido contrario y a los que se cruzaban en el camino. Durante la tensión del momento, la mujer que filmaba insistía: “Te está haciendo señas que te tires a la banquina, anda a la banquina”.

El conductor de la camioneta respondió con calma: “Ya sé, ya sé”, y se trasladó hacia la banquina para permitir el paso seguro del enorme barco. “Ay no, ¡qué miedo!”, expresó la mujer mientras la embarcación pasaba a escasos centímetros del vehículo. Finalmente, la maniobra se concretó sin ningún incidente y el convoy continuó su recorrido.

Decidido a compartir esta experiencia insólita, Pablo Manuel decidió crear su cuenta en TikTok y publicar el video grabado por sus acompañantes. La repercusión fue inmediata: la publicación fue la primera en la cuenta y alcanzó miles de reacciones, comentarios y reproducciones en pocas horas. La mayoría de los usuarios expresaron sorpresa y admiración por la situación, y muchos se mostraron impresionados por la logística que implica trasladar un barco de semejante tamaño por una ruta nacional.

UN VIAJE CON DOBLE ENCUENTRO EN LA RUTA 40

El periodista contó que el convoy no solo fue visto en el trayecto de ida, sino que también lo encontraron en el camino de regreso, en horas de la tarde-noche. Esto reforzó la impresión de que el transporte de este tipo de embarcaciones es un evento poco usual pero que debido a la región patagónica, con su gran cantidad de lagos y ríos navegables, es necesario y frecuente.

La Ruta Nacional 40, conocida por ser la carretera más extensa de Argentina y atravesar paisajes únicos desde Jujuy hasta Santa Cruz, es escenario cotidiano de historias increíbles como ésta. El paso de un barco sobre camión por sus vías es uno de esos momentos que capturan la atención de viajeros y usuarios locales, destacando la logística y el desafío que implica el transporte de mercancías o vehículos sobredimensionados en zonas con caminos estrechos y de alta circulación turística.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR