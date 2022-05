Un insólito hecho se hizo viral a través de las redes sociales en las últimas horas del pasado jueves. Aunque resultó extraño, una chica acosó a un joven playero de una estación de servicio, quien la rechazó cuando ella le pidió su número de celular.

La usuaria @aldanagulli publicó en su cuenta de TikTok un video en el que le insistió al muchacho para que le dé su número de celular, aunque este no quiso saber nada con la solicitud.

En el video, se puede observar a la joven que había ido a cargar a una estación de servicio con el único motivo de "chamuyarse" al chico que se desempeña como playero. "Me encanta, me encanta el playero. Vamos a ver si me da su número de teléfono", dijo la usuaria que no necesitaba cargar combustible.

El chico se acercó al auto de ella y le preguntó si iba a cargar, mientras que ella le respondió: "Mm, escuchame, ¿me podés dar tu número de teléfono?". Luego de eso, el joven trabajador le negó el pedido, porque "tenía novia".

Sin embargo, la chica redobló la apuesta y le insistió: "Pero mirá que no soy celosa. O sea, no me podés dar tu número de teléfono".

El playero, incomodo por la situación, le volvió a decir que no podía y le preguntó si iba a cargar, porque estaba "ocupando un espacio" de la estación de servicio. "Bueno, pará, re mala onda. Necesito que me des tu número de teléfono". En ese momento, ya un poco más calmado en su actitud, le ratificó su respuesta de que no podía darle su número, indicó CrónicaTV.

Al final de la filmación, la tiktoker brindó una reflexión sobre su fallido intento de conseguir el número del playero de una estación. "Hay gente, estoy re decepcionada. O sea, gasté 2000 mangos en cargar nafta para nada, porque la verdad no lo necesitaba y no me quiso pasar su número de teléfono", remarcó indignada.

La publicación logró 95 mil "me gusta", más de 1600 veces compartido y más de 3400 comentarios. "Las mujeres también encaramos, aunque me salió mal", redactó la usuaria de TikTok.