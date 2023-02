A través de las redes sociales, una mujer grabó el momento en que encontró a su esposo en la playa con otra mujer, cuando le había dicho que se iba a la oficina y se hizo viral.

La cuenta @_alejandro_ok compartió el video, en el que José, acusado de infiel, está recostado sobre la arena con su secretaria mientras que la esposa, advierte la situación. Por lo que dice la mujer, su marido le había dicho que iba a la oficina pero ella no le creyó y lo siguió hasta la playa.

“¡José, ¿qué haces aquí, este es tu trabajo? ¡Qué lindo tu trabajo, mi amor, perfecto tu trabajo! Así es como usted suda el pan”, dijo la mujer en un tono de furia e indignación.

En una segunda parte del video, los involucrados piden dejar de ser filmados. En tanto, la amante también recibe reproches: “¡Ey, mujer! ¿Tú sabes que él tiene mujer y tiene hijos? ¿Qué haces entonces con él? Valórate, mujer. ¡Respétate!”. Y continúa con su marido: “Me dijiste que ibas a cambiar y sigues siendo la misma m…Estoy harta de tanto perdón ¿Cómo me puedes me hacer esto? Con la casa estable, con los hijos”. La joven finalmente decidió irse de la playa y dejar sola a la pareja.

Muchos usuarios dudaron de que fuera un video real y advirtieron que podría tratarse de una actuación. Sin embargo, aprovecharon para contar sus propias historias de infidelidades y desamores, además de bromas.

“Situaciones como esta duelen a un ser humano sea hombre o mujer, bastante control el de la esposa, lo ideal sería que lo deje, atentamente: la experiencia”; “Si me hubiera pasado a mí, mi ex me diría que la ingeniera se había desmayado y él la estaba auxiliando”; “Pobre José, estaba sudando el pan”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron por escrito en la publicación.