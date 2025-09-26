“¡A papá no!”: intentaron estafar a un argentino, grabó el momento en vivo y los dejó descolocados

Un argentino que reside en Europa estuvo a punto de ser víctima de una estafa cuando dos hombres lo citaron para comprarle un iPhone 17 Pro valuado en más de 1.500 dólares.

Lo que parecía un acuerdo de compraventa terminó convertido en un fallido “cuento del tío”, cuyo registro en video se viralizó rápidamente en redes sociales.

El encuentro se produjo en una mesa de un bar, en una calle con poco movimiento. Allí el joven argentino se reunió con dos supuestos compradores, uno de ellos mayor, de sombrero, y otro más joven, ambos presuntamente de nacionalidad rumana. El acuerdo inicial era abonar 1.430 euros por el teléfono.

Durante los primeros minutos, la negociación pareció transcurrir con normalidad. Los compradores entregaron un fajo de billetes y permitieron que el argentino lo contara para asegurarse de que coincidiera con la cifra pactada. Sin embargo, la maniobra comenzó cuando le pidieron que les devolviera el dinero “para colocarlo en un sobre”.

Esa solicitud levantó la primera sospecha. El argentino accedió, pero advirtió que el hombre del sombrero intentaba cambiar discretamente el sobre con los billetes por otro diferente. Ante esa situación, decidió encender la cámara de su celular para dejar registrada la secuencia.

Las imágenes muestran el momento en que el supuesto comprador insiste en la maniobra, mientras el joven argentino cuestiona: “El dinero es mío, el móvil es tuyo. ¿Pero no querías comprar el iPhone?”. La tensión creció con un intercambio de frases en español rudimentario, en el que el estafador trataba de imponer su versión para concretar el cambio de sobres.

En medio de la discusión, el argentino detectó un segundo sobre que parecía vacío y expuso el intento de engaño. “¿Te pensás que soy tonto yo?”, le lanzó, antes de levantarse de la mesa y dar por terminada la operación. El teléfono nunca cambió de manos y la estafa quedó desbaratada.

El video, difundido en redes sociales, muestra con claridad la táctica: primero generar confianza al permitir el conteo de los billetes, luego pedirlos nuevamente con la excusa de “formalizar” la entrega y finalmente realizar el cambio de sobres. Se trata de una variante clásica del “cuento del tío”, adaptada a una compraventa de tecnología.