Siguen las dudas por los aumentos de tarifas que la Cooperativa Eléctrica de Trelew cobró a los usuarios en los úlitmos meses, que ascienden al 30% según denunció el concejal de Juntos por el Canbio, Rubén Cáceres.

El secretario de gabinete, Norberto Yauhar, dijo que la Municipalidad de Trelew no pidió ningún incremento de tarifas de la Cooperativa Eléctrica entre mayo y noviembre del año pasado, por lo que se supone que no deberían haber sido facturados.

Yauhar mencionó que el Ejecutivo municipal solamente envió un pedido de actualización de tarifas que corresponde a los meses de noviembre y diciembre (2021) y enero del corriente, pero en estos días lo retiró hasta que se aclaren estas dudas con la facturación de la Cooperativa Eléctrica.

Para eso, el secretario de Gabinete indicó que, por instrucciones del intendente Adrián Maderna, pidió un informe al ente regulador de los servicios públicos, con los detalles de la facturación de la Cooperativa Eléctrica desde mayo hasta el presente.

“El intendente (Maderna) me pidió que remita la nota del Omresp para que prepare el informe, y retiré el proyecto de aumento que mandamos de acomodamiento del MEC hasta tanto tengamos el informe para determinar si se aplicaron aumentos de mayo en adelante”, dijo Yauhar por Radio 3.

LA DENUNCIA

El concejal de la oposición, Rubén Cáceres, denunció que la Cooperativa Eléctrica aplicó incrementos trimestrales en la facturación de un 30%, que no tienen su correspondiente ordenanza, por lo que debería devolver el dinero a los usuarios.

Yauhar explicó que si el intendente no pidió esas actualizaciones tarifarias, fue porque entendió que la ciudadanía no podía afrontarlos. “Hay momento que entendemos que no hace falta porque la carga en el bolsillo es muy alta; si la Cooperativa aplica un aumento de tarifa o no sin tener la resolución es otra cuestión", diferenció Yauhar.

De todas maneras, el secretario de gabinete manifestó que será el Organismo Regulador de los Servicios Públicos el que determine qué incrementos fueron cobrados y cuáles no, y después resolverá cómo proceder. "Si hubo aumentos que no estuvieron aprobados, el ente regulador (OMPRESP) marcará lo que debemos hacer", sostuvo.

Por último, Yauhar dijo frente a la denuncia del edil radical Cáceres, que "la oposición quiere que le aumenten la luz a la gente".