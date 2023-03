Trelew: una ciudad sitiada por la campaña electoral

A escasos días de las elecciones municipales que determinarán quién será el nuevo intendente y los concejales que Trelew tendrá a partir del próximo 10 de diciembre, la ciudad está inundada de cartelería proselitista y publicidades callejeras de todo tipo.

La proliferación de la propaganda política es tal y tan abundante que causa el efecto contrario al que se busca.

Ocurre que hay lugares estratégicos de Trelew en los que hay “sobrepoblación” de anuncios correspondientes a los distintos candidatos a intendente.

Los paredones y paredes no alcanzan para los 10 postulantes que esperan convertirse en el sucesor del intendente Adrián Maderna y por eso los partidos políticos en pugna se volcaron a colocar grandes carteles con el rostro de su candidato a la intendencia y slogans que para el vecino de Trelew son iguales debido a la similitud de las palabras usadas.

Murió el joven de 21 años baleado y abandonado en el hospital

Pero hay más. El votante de Trelew no sólo debe diferenciar entre los 10 postulantes a intendente, sino que también tiene que interpretar que algunos de esos rostros que están presentes en las calles ya no compiten y por lo tanto dejaron de ser candidatos para las elecciones municipales del próximo 16 de abril.

Allanamientos en Comodoro y Trelew por robos en Santa Cruz: secuestraron joyas, inhibidores y dinero

Uno de esos casos es el de Federico Massoni por ejemplo. El exministro de Seguridad de la Provincia fue derrotado por Gerardo Merino en las elecciones internas que Juntos por el Cambio Trelew realizó el pasado 5 de marzo, pero las gigantografías con su rostro siguen diseminadas por distintos lugares de la ciudad.

Otro caso es el de Pablo Mamet. El joven empresario fue uno de los primeros en largar su campaña para llegar a ser el próximo intendente de la ciudad y en medio de ese camino decidió bajar su postulación, pero eso no pasó con los carteles que colocó en sectores estratégicos ya que aún lo muestran como postulante a la Municipalidad.

Trágico accidente en Trelew: un hombre murió al caer de un techo

También quienes no llegaron para competir el 16 de abril, pero con mucha menos exposición callejera son Juan Carlos “El Cartero” Jara y Nelson Castro. Ambos perdieron ante Emanuel Coliñir en la interna del Frente de Todos el pasado 5 de marzo y por lo tanto sus nombres no estarán en los cuartos oscuros de las escuelas donde se votará en unas tres semanas más. Pero sus carteles también siguen en las calles, sobre todo los de Jara que si bien no son de gran tamaño siguen colgados en sectores visibles de la ciudad.

Pero hay lugares en donde la denominada “contaminación visual” se hace notar y mucho. La Rotonda 5 de Octubre es sin dudas el lugar donde más cartelería hay en exhibición. En ese espacio ubicado al sur de la ciudad y que conecta ese sector con el centro y el norte de Trelew conviven amuchados gigantografías de Leila Lloyd Jones, Emanuel Coliñir, Gerardo Merino, Gustavo Mac Karthy, Luis Collio, e incluso de los excandidatos Federico Massoni y Pablo Mamet.

Último día para comprar entradas anticipadas del show de Divididos en Comodoro

Otro lugar copado por cartelería es la Avenida Hipólito Yrigoyen. Hay esquinas donde las caras de los candidatos están una al lado de la otra, e incluso en la intersección que une esta arteria tan transitada con otras dos calles como son López y Planes y Cadfan Hughes los carteles son tan grandes que los automovilistas que esperan las luces de los semáforos no alcanzan a distinguir a los candidatos. En ese sector conviven grandes piezas publicitarias de Emanuel Coliñir, Luis Collio, Gustavo Mac Karthy y Gerardo Merino.

Discutió con su pareja, la golpeó y amenazó a su hijo de 8 años con un cuchillo

Y en los últimos días tras confirmar su candidatura y presentarse ante el Tribunal Electoral Municipal se sumaron a este universo de carteles las imágenes de Claudio Paredes. El referente de la UOCRA también “convive” por estos días en los paredones con otros de sus rivales para las elecciones del 16 de abril.

RECORRIDAS, CAMINATAS Y VISITAS

El escenario de campaña electoral se completa además por estos días con las típicas recorridas, visitas y caminatas por los barrios y el centro de la ciudad de los distintos candidatos a intendente y concejales. Hay comerciantes que en la misma semana fueron visitados por tres o cuatro candidatos.

Vio desde su casa como le robaban en el auto y llamó a la policía: el ladrón tenía pedido de captura

Lo mismo está pasando en algunos barrios, donde el lunes “panfletean” los de un partido político, el martes llegan los de otro candidato y el miércoles las visitas corresponden a otro postulante.

Un panorama similar se está viendo en las redes sociales donde la presencia de los candidatos se hace cada vez más fuerte a medida que se acerca la fecha de las elecciones. Avisos en Twitter, Facebook e Instagram abundan por estos días.

Parece que todo es válido a la hora de captar votos, mientras tanto en la ciudad más de uno espera que llegue rápido la fecha de votar para que el fuego de la campaña se apague.