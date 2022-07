El Senador nacional Ignacio “Nacho” Torres, solicitó a la superintendencia de servicios de salud de la Nación, organismo encargado de controlar a las obras sociales, que informe los motivos acerca de la falta de cobertura en instituciones de salud en la provincia.



Concretamente, se manifestó por el caso reciente del señor Ángel Fabián Fernández, donde por falta de pago a los prestadores locales, la obra social no le cubre su tratamiento de diálisis. En este sentido, Torres solicitó al ente contralor que informe aspectos tales como: qué centros brindan servicios a los asociados de la ciudad de Trelew; profesionales del área de Auditoría Médica registrados ante esa Superintendencia; Cartilla médica asistencial anual 2022 con el listado de prestaciones; los prestadores y normas para acceder a la atención médica; los últimos contratos presentados con prestadores de diálisis en el interior del país y en particular en la ciudad de Trelew.



Asimismo, remitió una nota al Dr. Daniel Alejandro López, superintendente de servicios de salud de la nación, para que proporcione un informe detallado de los motivos por los que no se ofreció cobertura médica a un paciente con un estado de salud tan deteriorado. Puntualmente, Torres detalló: “elevo el siguiente pedido ya que un habitante de la ciudad de Trelew se encuentra en una situación de salud con graves dificultades habiéndose producido el corte del tratamiento de diálisis que se le realiza con el pretexto de que la obra social ha dejado de tener la prestación correspondiente en la ciudad”.



Finalmente, opinó al respecto de la situación, señalando que “ningún chubutense puede quedar marginado del sistema de salud. Mucho menos cuando se trata de pacientes con enfermedades crónicas o severas. El principal ejercicio de la política es estar cerca de la gente y sus necesidades. Inicio estas gestiones en el poder legislativo y pidiendo a las Autoridades del Poder Ejecutivo que controlen a las Obras Sociales, para que no haya estos baches prestacionales, que perjudican a muchos ciudadanos”.