Sandilo: "El Frente Renovador no vino a sacarle afiliados a ningún partido, queremos hacer un gran acuerdo político"

Alejandro Sandilo, secretario General del Gobierno del Chubut y armador del partido de Sergio Massa en Chubut habló con el programa "Sin Hilo" que emiten Canal 12 y ADNSUR, allí se refirió a las expectativas sobre la llegada del partido a la provincia.

Sandilo explicó que el Frente Renovador tiene personería provisoria y "ahora estamos en el proceso de juntar los 1792 afiliados. Con ese número mínimo, te dan la personería definitiva, te habilitan a que vos llames a elecciones con 1 o 2 listas. Luego el partido va a estar en condiciones de tener la personería definitiva con la lista de los integrantes de las Juntas de Gobierno y va a estar en condiciones de presentarse a elecciones”.

Asimismo, señaló que hoy cuentan con 1500 fichas presentadas en la Justicia. Ya empezó el proceso de control "me da la tranquilidad que –hasta que no terminan la última ficha- no empiezan con otro partido”, agregó.

“Nuestro trabajo es lograr que –antes que lleguen a las 1500- podamos presentar las 300 o 500 que falten para que –cuando terminen- tengamos las 1792 y ese día ya nos habilitan para poder llamar a elecciones”, detalló.

Asimismo, Sandilo destacó que Ariel Molina "es un motor importantísimo de este proceso. Él es más firme que yo. Le sobra experiencia política para poder manejar este proceso, ganó su localidad con más del 80% de los votos”, valoró.

El Frente Renovador tiene 4 distritos a nivel nacional y Chubut sería el quinto "ya es un partido definitivo como la UCR o el PJ”, puntualizó.

El referente explicó que el armado del partido viene desde el 2018 que – por distintas cuestiones- se fue retrasando en el tiempo. "Esto no es para robarle afilados ni estamos en contra de ‘Chubut Somos Todos’, ni del PJ, PROVECH o ningún otro. Nosotros somos una herramienta electoral más. Las puertas están abiertas para cualquiera”, aseguró.

“Estamos en una gestión que estaba complicada y con mucho esfuerzo, valor y ‘huevos’, el gobernador pudo sacarla adelante. Hay un equipo de trabajo fenomenal como el ministro de Economía o la ministra de Educación que se tuvo que bancar todas las que se bancó. Está el ministro de Gobierno Cristian Ayala que es un excelente funcionario”, repasó.

“Yo quiero tener el orgullo que -cuando tengamos el sello- pueda decir ‘yo fui parte de la creación de esto’. La idea es que en mayo esté todo cerrado. Agradezco a la Justicia Electoral Federal por la manera en la que nos trataron durante este tiempo. A mitad de año, ya queremos tener el partido”, afirmó.

Sandilo además destacó que hoy el camino es construir un gran acuerdo político para garantizar la gestión del proyecto provincial "La gestión del gobierno merece irse de la mejor manera posible porque no merecemos irnos por la puerta grande. Nos rompimos el alma para llegar hasta acá”, enfatizó.

“En los hechos de diciembre, hubo grupos que quisieron ensuciarlo al gobernador Mariano Arcioni. Yo recibí agravios personales pero yo soy ‘un 4 de copas’. El problema era atacarlo a Mariano Arcioni porque es el gobernador, llegó de la mano de Mario das Neves y le tocó reemplazarlo por una desgracia. Todavía lo sigo lamentando, lo voy a adorar toda la vida porque das Neves me enseño a mí en Política. Arcioni nunca se metió con nadie, siempre obró de bien”, puntualizó.