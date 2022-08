Quién es Carla Pitiot, la chubutense que integra el equipo económico de Sergio Massa como directora del Banco BICE

Trabaja en coordinación con el área de Producción junto a José Ignacio De Mendiguren. Se crió en Trelew, donde mamó la actividad política de su padre, el ex intendente Jorge Pitiot. Fue diputada nacional y ahora es directora del Banco de Integración y Comercio Exterior.

Dentro del equipo de colaboradores del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, se destaca una dirigente chubutense, quien fue dirigente del gremio APOC y diputada nacional hasta 2019, y que desde entonces colabora junto a José Ignacio De Mendiguren en el Banco de Integración y Comercio Exterior (BICE). Se trata de Carla Pitiot, criada en Trelew hasta los 18 años, hija del ex intendente y ex diputado justicialista Jorge Pitiot.

En diálogo con ADNSUR, Carla Pitiot recordó que “si bien nací en Bahía Blanca, a los 2 meses regresé a Trelew porque mi padre eligió la ciudad para radicarse con su familia. Fue un tema de decisión personal y profesional porque él es Ingeniero Profesional. Somos 4 hermanos e hicimos toda la infancia y la adolescencia en la ciudad”.

Explicó que por su experiencia personal “valoro la creación de universidades nacionales en todo el país en esta década y media, porque yo me tuve que ir de Trelew porque no tenía la carrera que yo había elegido como era la abogacía en aquel momento. Me radiqué en Buenos Aires pero mantengo amigos en Chubut. Quedó mi padre viviendo allá así que Chubut sigue siendo un lugar de referencia”, aseguró.

Sobre su formación política, recordó que “mis padres fueron militantes desde que tengo uso de razón. Yo nací en 1973. Ya en 1982, se sentía un ambiente de participación política. Mis padres estaban entusiasmados con el regreso de la Democracia. Siempre hablaban y yo trataba de escuchar esos diálogos. Ese entusiasmo de los años 1982 y 1983 me marcó”, repasó.

Respecto a su participación en el Frente Renovador, sostuvo que “a Sergio Massa lo conocí en el 2013. Con parte de mis compañeros de la Asociación de Organismos de Control, habíamos empezado a tener contacto con Massa en el 2013 y 2014. En el 2015, cuando se conformaron las listas para diputados nacionales, en las que él fue candidato a presidente, cuando me convocó para ser segunda en la lista –junto con Marco Lavagna- en la ciudad de Buenos Aires”.

Recordó Pitiot que “en su momento era todo un desafío porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad bastante difícil para quienes provenimos del peronismo. Además, fuimos en la lista propia del Frente Renovador”, valoró. Pero de a pesar de todo, indicó que “en esa oportunidad, nos fue muy bien. Sergio Massa estaba muy contento con la elección que habíamos hecho”.

“La convocatoria de Sergio fue la concreción de ‘en este lugar yo me quiero quedar’. Fue la ratificación que me siento ampliamente identificada con el Frente Renovador. Hoy estamos en una coalición de gobierno en el ‘Frente de Todos’ pero nunca perdimos nuestra identidad de partido”, señaló.

ACTUALIDAD

Sobre su pertenencia a Chubut, dijo Carla Pitiot que “está bueno provenir de una provincia, para que se sepa cuando uno ejerce la función pública y alguna gestión. Yo empecé haciendo política desde lo sindical pero también –en el 2015- cuando me tocó ser legisladora la posibilidad de entender las diferencias entre la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y lo que se llama mal como el ‘Interior’”.

Afirmó que “hay que poner en el centro que existen dos Argentinas. En los últimos 2 años, mi función en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) me dio esa pauta. Existe una Argentina de la especulación y una Argentina de la producción y el trabajo. Esa es mi presentación y cómo se transversaliza mi vida como chubutense en toda mi carrera de la Política”, explicó.

Insistió la funcionaria en que “me siento absolutamente identificada con las bases y los valores y con el pensamiento de Sergio Massa hacia donde tenemos que ir como país. Un modelo de país con producción, trabajo, seguridad y con una mirada a largo plazo. Las cosas de la vida generaron que hoy esté en un área donde me siento fundamental y estoy orgullosa que el vasco Ignacio De Mendiguren me haya convocado para su equipo de producción”, subrayó.

OBJETIVOS DEL BICE

Sobre su actual trabajo y vinculación con Massa y De Mendiguren, explicó Pitiot que “desde el 2015 al 2019, compartimos los 4 años de mandato como diputado con De Mendiguren. Fue un gran aprendizaje porque él era el presidente de las Comisiones vinculadas con las Industrias. Ahí hicimos una combinación entre mi origen sindical y él que fue presidente de la Unión Industrial Argentina (U.I.A.)”.

En ese sentido, sostuvo que “trabajamos juntos en el bloque del Frente Renovador y estoy con él -a partir del vencimiento de mi mandato- porque es el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior que –en realidad- es un Banco del Desarrollo. Es un banco público que tiene objetivos muy claros para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas del país para promover el trabajo argentino, darle valor agregado a la producción y lograr que se exporte el trabajo argentino y que se importe la producción argentina”, afirmó.

Al repasar los objetivos de su tarea, dijo que “hoy es necesario que haya incentivos para la producción porque necesitamos el ingreso de divisas. Asumí como Directora del Banco de Inversión acompañándolo en el Directorio. Mi objetivo es claro: promover acciones e iniciativas que tengan que ver con los proyectos productivos”.

“Hay líneas muy interesantes para las PYMES y para las mujeres que lideran empresas con la perspectiva que las mujeres puedan incluirse en la economía y eso genera un aumento del PBI global”, evaluó

Y finalmente, anticipó que “estamos abocados a promover proyectos de inversión productiva que tengan un triple impacto. Es decir, que se genere un efecto económico positivo para las ganancias de las empresas. Pero como Banco público queremos que las inversiones y los proyectos que les ayudamos a generar, genere trabajo y un impacto ambiental positivo”, detalló.