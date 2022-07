En diálogo con ADNSUR, el ministro de Salud Fabián Puratich anticipó que "estamos preparando la respuesta escrita porque hay una falta de información de los representantes del gremio respecto con las medidas que se están tomando que son asombrosas. También, hay un desconocimiento absoluto del convenio colectivo de trabajo".

"Vamos a mandar una respuesta por escrito para poder sentarnos a dialogar y que se entiendan las medidas que se están tomando. Nunca hablé de todos los profesionales de la Salud. Siempre me referí a los cirujanos del hospital de Trelew que son los que están en conflicto. Jamás generalicé la situación ni me referí a ellos como 'planeros VIP' porque fue una expresión de un medio y no mía", aclaró.

"Siempre me manejé con respeto. Que ellos crean que se está generalizando una situación cuando el conflicto está centralizado en un grupo de personas, es una situación que no corresponde", agregó.

Los 10 cirujanos del Hospital de Trelew hicieron solo "una operación por día" en los últimos cinco años

"También, es irreal que nosotros hayamos sacado todas las horas guardias. Sólo pusimos un cupo de 'horas guardia' que son la cantidad de horas que tiene el mes. Cada uno de los profesionales que haga sus horas guardia, las va a cobrar. No va a haber ningún cambio ni modificación. Va a haber un mayor control pero se van a pagar las horas como corresponde", aseguró.

"También, me plantean a mí mejorar la situación salarial. Para eso, son una institución gremial y tienen que llevar adelante las discusiones en las mesas Paritarias. No tiene que haber una nota y una amenaza de paro al ministro de Salud. Las consecuencias del Paro son el descuento del día que no se trabaja", advirtió.

"Todavía no me llegó la nota porque la enviaron a la Secretaría de Trabajo. En cuento me llegue la notificación, los voy a citar para dialogar y aclarar los desconceptos que tienen", adelantó.

El municipio y el hospital de Rawson refuerzan las campañas de nutrición y vacunación

"Los profesionales que exceden la cantidad de horas guardia en toda la provincia son 174 agentes que va a sufrir que se les van a pagar las horas que les corresponden de un total de 7000 trabajadores del sector. Hay una situación generada por esas 174 personas que exceden el cupo de las 'horas-guardia' del mes y me parecen acciones desmedidas que se llevan adelante", completó el funcionario provincial.