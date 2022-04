La edil oficialista Olga Godoy presentó este jueves en el Concejo Deliberante de Trelew un proyecto de comunicación solicitándole al ministro de Salud, Fabián Puratich, que designe con el nombre del ex gobernador Mario Das Neves al nuevo hospital de alta complejidad.

Si bien la concejala aclaró que nunca fue su intención reemplazar el nombre del hospital "María Humphreys" por el del ex gobernador fallecido, el proyecto generó polémica. "Quiero que Puratich me reciba, nos saquemos la foto y me diga que el Hospital se va a llamar María Humphreys", dijo presidente de la Asociación San David, Daniel Hughes, a ADNSUR, quien reveló que no está "tranquilo todavía".

La propia edil, que proviene del sector de Máximo Pérez Catán, presidente del Chusoto, aclaró después de la sesión que todo había sido un error y el proyecto será archivado porque ella no sabía que el nuevo hospital ya tenía otro nombre. A propósito de esto, esgrimió que cuando ella hizo las consultas pertinentes ningún "secretario" en la Legislatura supo decirle si el nuevo Hospital ya tenía otro nombre.

El nuevo hospital de alta complejidad tiene asignado por ley el nombre María Humphreys, la primera mujer galesa nacida en Chubut, y partera ejemplar que fue reconocida por la Cruz Roja Argentina. El proyecto de ley fue ideado por la Asociación San David, lo impulsó la ex diputada Florencia Papaiani y salió aprobado en la Legislatura en 2017, cuando el gobernador era Mario Das Neves.

EL EQUÍVOCO

Al parecer, la concejala Godoy no sabía nada de esto cuando este jueves presentó el proyecto para ponerle el nombre de Das Neves al hospital. Pero lo llamativo es que ningún concejal del bloque oficialista, que preside Lorena Alcalá, le dijo a Godoy que el hospital ya tenía nombre. Parece que los ediles de la oposición tampoco sabían nada del proyecto que estaba en el orden del día, aunque no figuraban mayores detalles.

Hughes habló con la concejala después de que se enteró de que había pesentado el proyecto para ponerle Mario Das Neves al hospital, y ella le aclaró que no iba a prosperar. Aún así no está tranquilo considerando que ya hubo un antecedente de esta índole. "Me preocupa que es algo sistétmico: primero Puratich, después otra concejala; es como que está tratando de imponer otro nombre al Hospital de Trelew", advirtió.

Hughes recordó que hace un tiempo "Puratich dijo que iba a rever el nombre (del nuevo hospital) y como Asociación San David vino mucha gente preocupada. Intentamos reunirnos con Puratich para explicarles porqué queríamos ponerle María Humphreys y le hicimos llegar un libro de Arié Lloyd de Lewis sobre las parteras".

Para que no queden dudas, la Asociación San David convocó a la edil Godoy para el próximo jueves, y también insistirá en reunirse con el ministro Puratich de quien esperan que les ratifique que el hospital de alta complejidad se llamará María Humphreys.

El presidente de la Asociación San David remarcó que es importante que la comunidad sepa quién fue María Humphreys para la historia de la región. "No solamente es la primera mujer nacida en las costas del valle del Chubut, en la Loma María, sino que fue partera que intervino en la fiebre tifoidea. Ella era muy amiga de los pueblos originarios, fue a Los Altares, donde había un musgo que nace en las piedras, le explicaron que el musgo servía para curarla y dio resultado", explicó.

Finalmente, Godoy adelantó que va a reservar una calle de un barrio nuevo de Trelew para ponerle el nombre Mario Das Neves.