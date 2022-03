La Policía secuestró el martes un uniforme de Gendarmería Nacional en una vivienda en Trelew en un allanamiento por un robo cometido hace unas semanas en el barrio Corradi. En un cuarto, debajo de la cama, encontraron dos gorras, dos chaquetillas, una campera de abrigo y pantalones que habían sido denunciados como robados.

El sospechado, un hombre de 38 años, fue identificado por las redes sociales por un tatuaje particular que tiene en el cuello (una letra) y la manera de caminar. El robo se produjo el sábado pasado en la tarde noche, cuando los propietarios no se encontraban en la vivienda. Los delincuentes rompieron el vidrio de una ventana y se llevaron una Play Station, que no fue encontrada.

Los investigadores creen que el sospechado ahora estaba planeando un nuevo golpe camuflado de Gendarme, una modalidad delictiva que viene ocurriendo en la ciudad. El uniforme había sido robado de la vivienda de un Gendarme en el momento en que este se encontraba de vacaciones. Los delincuentes arrancaron la reja de la casa, ingresaron al domicilio y se llevaron el uniforme.

En el domicilio que allanaron en el barrio Tiro Federal, se encontraban una mujer y sus tres hijos. Los policías también secuestraron una gorra vicera, zapatillas deportivas y un buzo que se presume que habrían utilizado para cometer el robo.