Ignacio Torres resaltó la participación ciudadana en las elecciones de Trelew

Luego de emitir su voto en la escuela n° 5 de Trelew, el senador de ‘Juntos por el Cambio’, Ignacio Torres, consideró que “la jornada se desarrolla con mucha tranquilidad, pese a que en la previa hubo algunos ruidos que anticipaban que podía llegar a ser una jornada complicada”.

“Es un día muy importante y tranquilo, por suerte”, destacó.



“Lo más importante es que –después de haber escuchado a todos los candidatos- se coincidió en el diagnóstico de la ciudad y con propuestas son bastante similares, poder trazar una mesa en común para que Trelew esté en la agenda política de la provincia”, proyectó.

“Hay un buen nivel de participación de manera similar al momento en que se votó con las elecciones nacionales. Y eso habla de que la ciudadanía quiere participar, quiere emitir su voto, y eso es bueno. Lo peor que nos puede pasar es la resignación. Y hoy vemos claramente que las fuerzas vivas de Trelew están más que movilizadas", destacó.

Consideró que “todos los candidatos buscando lo mismo, un cambio. Es fundamental que Trelew avance, cosa que no está sucediendo y es más o menos, todos buscan lo mismo. Tienen la misma idea y la nostalgia de lo que alguna vez fue Trelew”.

“De hecho, hablaba con mi abuelo que él nació acá, y mi viejo también, y Trelew en algún momento fue el faro de la Patagonia, una de las ciudades más progresistas de la Argentina. Toda esa nostalgia de ver que hubo muchos años de decadencia y que hoy no queremos vivir en una ciudad como esta”, dijo.

"Creo que pase lo que pase, va a ser un quiebre para ir hacia una transformación, no solamente en lo que tiene que ver con lo productivo, económico, sino con lo cultural. Recuperar la alegría en Trelew, recuperar el orgullo de ser de Trelew, y la verdad que a mí me entusiasma mucho lo que está pasando, porque esto que vemos, que hay cola en todas las mesas, es bueno. Que la gente participe, es bueno. Significa que hay esperanza y que hay ganas de cambiar".

Sobre la repercusión que puede tener esta elección a nivel provincial, refirió que “claramente es la segunda ciudad más importante de la provincia, tiene repercusión, pero yo creo que la repercusión más importante es en el ambiente local”.

"La esperanza de que puede cambiar después de tantos años la historia de Trelew, de nuestro pueblo. Eso me parece lo más importante. Después la ingeniería electoral sí va a impactar y seguramente, lamentablemente, el gobernador va, después de mucho tiempo, va a tener que definir de una vez por todas cuándo son las elecciones. Estuvo especulando hasta el último momento y no... Es triste, porque en Chubut no podemos tener certidumbre ni siquiera de cuándo y cómo se votan”.