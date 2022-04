Los comerciantes de Trelew tienen posiciones encontradas con el proyecto de ordenanza de Tolerancia Cero del alcohol al volante que presentó el oficialismo en el Concejo Deliberante y pasó a la comisión de Asuntos Legales para su tratamiento.

Esquel es el primer municipio de Chubut en aplicar las restricción total al consumo de alcohol al volante, y recientemente se sumó Rawson. Hay una ley provincial vigente de tolerancia cero que fue sancionada en 2020. En Trelew entienden que también tienen que adherir.

Según pudo averiguar ADNSUR, habría un principio de acuerdo entre los ediles de Trelew para sancionar la ordenanza en la próxima sesión del Concejo Deliberante, la semana que viene. Desde el oficialismo y la oposición asumen que, si bien es una cuestión muy compleja, no pueden esquivar tratar un tema tan sensible que hace a la prevención de accidentes que cuestan vidas humanas.

Por un lado, según fuentes del sector, buena parte de propietarios de restaurantes, bares y confiterías no están de acuerdo con esta iniciativa, porque entienden que podría hacer caer aún más el movimiento nocturno de Trelew, que está tratando de repuntar después del parate de la pandemia.

Desde el rubro de los gastronómicos y hoteleros, ya le hicieron saber a la edil Lorena Alcalá, autora del proyecto, que la iniciativa "cayó mal" y que no sería necesario poner un límite tan estricto de tolerancia cero al consumo del alcohol al volante.

Hace poco la ordenanza salió aprobada por unanimidad en la ciudad vecina de Rawson. A la semana siguiente, la concejala Alcalá presentó una medida similar, con el apoyo de la agrupación "Estrellas Amarillas", en la sesión del Concejo Deliberante de Trelew.

APOYOS

Por su parte, el titular de Casa Telsen de Trelew, Mariano Hernando, quien integra la Asocación de Hotelera y Gastronómica, a titulo personal se mostró de acuerdo con la ordenanza de tolerancia cero al alcohol, contra lo que piensan muchos otros comerciantes del sector.

Hernando dejó en claro que esta medida no puede tener "fines recaudatorios", sino que debe ser acompañada con una fuerte campaña de conscientización para que la gente no conduzca cuando toma bebidas alcohólicas.

“En lo personal estoy de acuerdo con el alcohol cero, pero tienen que ser medidas que no sean meramente recaudatorias, previo a eso hay que hacer una concientización para que la gente no conduzca tomando alcohol, de lo contrario se convierte en un castigo a la gente para recaudar dinero y nada más”, dijo Mariano Hernando a ADNSUR.

“Cuando salió la ley de tabaco creíamos que era imposible y ahora se lo ve como algo normal, y esto es lo mismo. Lo que me importa es que no sea solamente para recaudar, para sacarle plata al contribuyente”, insistió el comerciante.

En la práctica, Hernando opinó que la iniciativa no supone grandes cambios con la legislación vigente al hacer notar que cuando una persona sale a tomar algo con amigos por lo general consume más de una cerveza. “Entre 0,5 y 00 la diferencia es una lata de cerveza, y cuando salgo no me tomo una lata de cerveza, me tomo tres. No es salir a tomar una cervecita y me agarró con 0,35, te vas a tomar dos o tres”, justificó.

En Trelew las multas por alcoholemia van desde $175.000 hasta $427.250, de acuerdo con el grado de alcohol en sangre. Contemplan rebajas de hasta la mitad para aquellos casos de conductores que no presentan antecedentes. El límite de tolerancia permitido hasta ahora es 0,5 y lo quieren reducir a cero.