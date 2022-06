La actual presidenta del bloque Chubut al Frente en el Concejo Deliberante de Trelew, Lorena Alcalá, se refirió a las próximas elecciones y confirmó que será precandidata para quedarse con la intendencia de la ciudad.

"Yo decido que es el momento. Muchos dicen que quieren ser, yo decido que voy a ser la primera mujer intendenta de Trelew".

Imaginando un posible escenario en el 2023, donde Alcalá sea elegida por los vecinos, la ahora precandidata aseguró que "una de las primeras medidas que tomaría, sería la de reunirme con todos los sectores de la ciudad, con el Gobernador de turno y buscaría la unidad del arco político, porque necesito defender a mi ciudad", y aclaró que "esto no significa que Adrián Maderna no lo esté haciendo".

"Siempre se habla de que existen los tiempos electorales, bueno, hoy es momento de tomar decisiones y determinaciones: y yo decido tomar la decisión de postularme".

En diálogo con FM Del Viento, Alcalá aseguró que "arranqué militando por convicción y sentimiento. Y si hay algo que me destaca, es que no tengo portación de apellido. Ya no soy 'la mujer de', soy Lorena Beatriz Alcalá".