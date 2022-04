El intendente de Trelew, Adrián Maderna, les pidió un plazo de 20 días a los adjudicatarios del loteo Parque Belgrano para que el Municipio pueda avanzar con la apertura de calles en las manzanas donde están empezando a construir viviendas.

Maderna recibió este martes al mediodía al dirigente de Camioneros, Luis Collio, en medio de una protesta de afiliados del gremio que hace dos años recibieron lotes de la Municipalidad y están esperando que instalen los servicios.

"Soy el responsable y voy a dar la cara como corresponde", dijo Maderna a los vecinos que cuestionaron la falta de respuestas por parte de la Municipalidad y de la Cooperativa Eléctrica.

Hay familias que advirtieron que podrían perder los créditos de los Procrear si no empiezan a construir ahora y no tienen los servicios esenciales.

Por su parte, Collio, en diálogo con la prensa, sostuvo que Maderna le adjudicó 80 lotes a afiliados de Camioneros de los cuales 40 fueron entregados, y después de dos años aun siguen sin servicios.

"Sabíamos que la Municipalidad tenía que hacer las gestiones. Pasaron dos años y la situación es el misma. Hay familias que accedieron a los Procrear, pero no pueden llevar servicios de luz agua y gas Los servicios no está y no van a estar porque hay que gestionarlos", concluyó el dirigente de Camioneros.