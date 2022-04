La abogada de Trelew Fiorella Rossi, que denunció a un supermercado por impedirle ingresar sin barbijo, tiene una larga cruzada contra el uso obligatorio del barbijo. La letrada acompañó hace un tiempo a los padres de los alumnos de Comodoro Rivadavia a los que pretendían obligarlos a usar tapaboca en las escuelas. Además, integra el grupo Asambleas Unidas por la Libertad y la Patria que, desde el comienzo de la pandemia, se opuso al pase sanitario y las inoculaciones masivas.

En diálogo con ADNSUR, Rossi dijo que sus hijos van a la escuela sin barbijo y, cada vez que le llaman la atención en un comercio, les explica a los empleados “con respeto y empatía” su postura en contra del uso obligatorio del tapaboca.

La abogada comentó que cierta vez “fui agredida por un cliente” en otro supermercado de Trelew donde las autoridades le permitieron ingresar sin barbijo sin ningún problema. Ya había interpuesto una denuncia contra otro comercio de Trelew, hace un par de semanas atrás, por un hecho similar al que ocurrió este sábado en el Carrefour.

Escándalo en un supermercado de Trelew: una abogada denunció a los empleados por prohibirle entrar sin barbijo

Rossi, quien denunció al supermercado ubicado en Belgrano y Soberanía Nacional por “coacción” y “discriminación”, reveló que los guardias le dijeron que vaya a comprar a otro lado, pero ella contrapuso que “como consumidora tengo que tenerla posibilidad de elegir el lugar donde ir a comprar, y tener esa libertad”.

CONTRA LA "OBEDIENCIA DEBIDA"

Por otro lado, la abogada aseguró que en términos legales el personal de cualquier comercio está facultado para permitir el ingreso a los clientes con barbijo por más que sus superiores le digan lo contrario.

“Si mi jefe me está obligando a que no te permita entrar sin barbijo, me puedo correr de esta ilegalidad y omitir acatar la orden. Si es un acto discriminatorio por más que me lo ordene mi jefe me puedo correr de cumplir esa orden”, explicó.

En esa línea, Rossi aseguró que “no hay ninguna ley que obligue a transitar con barbijo; es una resolución administrativa que el antecedente data de la publicación del 31 de marzo y el 1° de abril que sostiene que el uso de barbijo es una recomendación. Siempre fue sugerencia y recomendación, lo que pasa es que se nos impuso una obligatoriedad, una ficción jurídica a través de un flyer”.

Por último, la abogada de Trelew justificó su postura esgrimiendo que “en el mundo hay más de 400 estudios que avalan que el barbijo no tiene una prueba certera de que evita la propagación del virus. No tenemos un estudio serio que hable de la efectividad del uso de barbijo, y el estado argentino está obligado a realizarlo”, concluyó.