“Libros en los pabellones”, la iniciativa de la periodista y modelo Ana Sicilia que vuelve a las cárceles de Chubut

Son las 12 del mediodía, y Ana Sicilia, la periodista que hace cuatro años fomenta la lectura en los presos, se prepara para viajar a Chubut, sabiendo que tendrá dos días de intensas actividades en contextos de encierro.

En la provincia, la periodista y modelo visitará dos comisarías de Trelew, la Unidad 6 de Rawson, y brindará una charla en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew.

No será una visita más para la ex Bendita Tv; su llegada a Chubut, luego de que estuvo el año pasado, es la oportunidad de ampliar “Libros en los pabellones”, la iniciativa solidaria que comenzó hace cuatro años, y que ahora busca consolidar a través de una fundación y buscando nuevos agentes de cambio, que se sumen a esta movida que rompe las barreras entre las cárceles y la sociedad.

La Cooperativa Eléctrica intimó a Telefónica para que retire postes colocados sin autorización

Desde Buenos Aires, previo a volar a Chubut, Ana dialogó con ADNSUR y contó cómo será su visita a la provincia.

“Voy puntualmente a recorrer dos Comisarías de Trelew, la Unidad 6 de Rawson y voy a dar una charla en la Universidad San Juan Bosco. Con la actividad es la segunda vez que voy a la provincia, el año pasado ya estuve, pero esta vez voy indicada por la Defensoría. A grosso modo, un poco es eso, volver; porque cuando estuve la primera vez prometí hacerlo, así que voy a pasar por algunos puntos que ya estuve, y lo que se agrega ahora es la charla en la universidad. La idea es convocar estudiantes para que se sumen a la iniciativa y se queden haciendo este trabajo, que es un voluntariado en los distintos contextos de encierro que hay en la provincia, y que siguen como talleres de Literatura para que no quede ahí, sino que se le dé continuidad”.

La polémica de los supuestos "sobreprecios" en la obra pública en Trelew y el rol de los movimientos sociales

LEER EN LOS PABELLONES

“Libros en pabellones”, comenzó hace cuatros años y medio, cuando Julián Maradeo que coordinaba un taller de escritura en El Ágora, un espacio educativo autogestionado por internos en la Unidad 9 de La Plata, convocó a Ana dar una charla a raíz de unas notas que escribía en un blog sobre mujeres que se reinventaron.

Para ella significó el inicio de una nueva vida, recorriendo los pabellones y cárceles de Argentina. Desde entonces ya pasó por 9 provincias y sólo en algunas ciudades repitió la experiencia, tal como sucede ahora en Chubut.

Se fue Daniel Alonso, un periodista con historia, una pluma mágica y una voz icónica de la radio de Comodoro

Como dice, su idea es darle continuidad al programa para que se pueda seguir promoviendo en los contextos de encierro.

Ana asegura que cada visita es diferente. Sin embargo, se repite un punto común en todos los pabellones del país. “El recibimiento es muy lindo, porque del contexto de encierro no se habla mucho y cuando se habla es porque hay un motín o porque pasó algo malo. Entonces que vaya alguien; que a veces no saben para qué va, porque dicen ‘¿Qué hace esta piba acá con libros?’, está bueno. La recepción siempre es muy buena y siempre está este pedido de volver. Entonces lo interesante de esta vuelta es que voy a ir por lugares donde ya estuve y tratando de buscar voluntarios y voluntarias para que se sumen a dar talleres en las cárceles como ese nexo con la sociedad en busca de esta reinserción efectiva y que no quede solo en lo ficticio”.

Dictaron la conciliación al paro de maestros en Chubut: “No es legal no aceptarla”

Ana es optimista de que esta vuelta tenga un giro “interesante para que pueda perdurar en el tiempo”. Por eso es tan importante la charla que brindará en la sede Trelew de la UNPSJB a partir de las 16:00.

En ese espacio contará parte de su camino recorrido, sus inicios como tallerista y lo transformador que puede ser un libro para una persona privada de su libertad, “porque hay mucho amor y mucha convicción en la donación de cada libro”.

Por estos días, Ana ya no está en la pantalla de Bendita TV e IP Noticias. Se tomó una pausa para abocarse de lleno a este proyecto solidario con el objetivo de crear una fundación que le permita solventar la iniciativa y que siga creciendo.

Arcioni firmó con el Presidente la conclusión del primer Parque Científico Tecnológico Agroforestal del CIEFAP en la Patagonia

“Esto es lo que busco, que no quede solamente en una utopía, en algo por amor al arte, sino que sea un proyecto más integral, a largo plazo y con otra solidez. La fundación se llama As, porque siempre digo que un libro es como un as bajo la manga, es como una carta distinta, capaz la última para jugar, y juega un poco con ese concepto y la idea de que sea el paso siguiente; que no quede solo en el edificio, en el pabellón, sino en poder armar algo a largo plazo, algo que en Argentina cuesta mucho”.

“La idea no es que haya que esperar un año para ir a algún lugar y poder hacer un seguimiento -continúa-, sino poder tener más personas, armar un equipo y que seamos cada vez más a lo largo y ancho de todo el territorio. Y tratar de abordar la cuestión de la educación, por un lado, y por otro lado la gestión de los desempleos y el trabajo, porque una persona que sale en libertad se encuentra con que el Estado le soltó la mano y que se arregle. Entonces queremos tratar de bajar los números de la reincidencia cuidando ese nexo que falta, porque hay mucha desidia en las unidades penitenciarias, y por parte de todos nosotros como sociedad, que no miramos ahí".

Comodoro tiene consejeros en el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Chubut

Ana asegura que "es muy importante apuntar a ver qué pasa adentro de los cárceles porque si "como sociedad ponemos el ojo en cada jurisdicción, me parece que puede llegar a ser un cambio importante. Por lo menos para bajar políticas de disidencia y de violencia”, dice la periodista, que busca darle otra vuelta de tuerca a esta iniciativa de lectura que apunta a ser más que una utopía.