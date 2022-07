La falta de rentabilidad a partir de una serie de problemas estructurales, entre los que se cuenta un tipo de cambio oficial atrasado frente a la inflación, conforman los principales argumentos por los que la Federación de Sociedades Rurales de Chubut adhirió a la jornada de protesta convocada a nivel nacional por las entidades del campo en todo el país. Así lo reflejó hoy el presidente de la entidad, Leonardo Jones, quien detalló la grave estadística que manejan los ruralistas de Trelew en cuanto al cierre de campos, pero advirtió que la mayoría de los productores de la provincia no tienen hoy rentabilidad.

“La región que más problemas tiene, o donde más avanzado está el proceso, es la región centro norte de la provincia –indicó el dirigente-. Sin embargo, la falta de rentabilidad es exactamente igual para todos los productores, ya que el 90% de los productores de Chubut tiene entre 3.000 y 3.500 animales, cuando el punto de equilibrio está entre los 5.000 y 6.000 animales”.

Al describir el problema, dijo que se combinan factores naturales, como las sucesivas crisis climáticas, con decisiones de política económica que datan de mucho tiempo. Entre éstas, indicó que el mayor problema es el retraso del tipo de cambio oficial, que evoluciona por debajo de la inflación:

“Es un problema estructural –detalló, en diálogo con Actualidad 2.0-, pero para enfocarlo por el lado de los ingresos del productor, estos están dados por la venta de la lana que se exporta una vez por año a precio internacional. Es un precio no tuvo variaciones por la guerra (Rusia-Ucrania). La complejidad está en que el productor no cobra los dólares sino en pesos, convertidos por el tipo de cambio oficial, que se actualiza por debajo de la inflación y cuando el productor tiene que administrar esa plata por todo un año, con una inflación del 70 ó 75% para este año, que viene de un 54% e 2021, la evolución de sus ingresos no es ni la mitad”.

Jones enfatizó que “hoy se pone mucho más al desnudo este problema, por lo que el tipo de cambio que se paga al productor debiera tener mucho mayor relación con los costos que el productor afronta todos los días”.

Un problema geopolítico

En ese marco, puntualizó que las estadísticas de la Sociedad Rural de Trelew reflejan que se cierra un campo por mes en aquella región, lo que es particularmente grave en tanto “un establecimiento que cierra, no abre nunca más, porque no hay rentabilidad para ponerlo nuevamente en producción”.

El presidente de la Federación indicó que “la gente podría pensar que si algo deja de ser rentable hay que dedicarse a otro negocio, pero en este caso hablamos de algo mucho más profundo, porque es una actividad económica y productiva que puebla el interior provincial y toda la Patagonia. Nuestros colegas de Santa Cruz han sacado un comunicado en los mismos términos que el nuestro. Si esto no se revierte o frena, es una cuestión geopolítica hacia el interior de la Patagonia la que ya está en riesgo. Necesitamos que mucho más allá de las medidas económicas, que se haga foco en esto, para mantener a la gente en el campo. Tenemos que hacer una reflexión profunda, no sólo desde la clase política, sino para que la sociedad defienda y nos pueda acompañar en esta visión”.