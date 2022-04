El secretario de gabinete de Trelew, Norberto Yauhar, planteó que no está de acuerdo con el desdoblamento de elecciones en Chubut, y con el intendente Adrián Maderna están evaluando que la Municipalidad de Trelew vaya directo con las presideciales en 2023.

Al ser consultado este lunes por ADNSUR, Yauhar, dirigente del justicialismo, respondió que "en Trelew vamos con la boleta presidencial" y se mostró en desacuerdo con las intenciones que deslizó el gobernador Mariano Arcioni de desdoblar la fecha con las elecciones nacionales.

"No nos parece una buena medida desdoblar la elecciones porque la provincia no está en condiciones de soportar un gasto", aseguró Yauhar al ser consultado sobre la posibilidad de que el año que viene en Chubut se vote gobernador e intendentes en una fecha adelantada y las presidenciales queden para más adelante.

Maderna está de acuerdo con desdoblar las elecciones para que ningún candidato "se cuelgue" de la fórmula presidencial

"Estamos charlando con Maderna que vamos a ir con elecciones presidenciales", reveló Yauhar las intenciones del Municipio de Trelew ir a los comicios para intendente el año que viene junto con las elecciones nacionales.

En el terreno de las especulaciones, el próximo candidato a intendente de Trelew del justicialismo iría con el candidato presidencial del Frente de Todos y lo mismo sucedería dentro de Juntos por el Cambio, lo que modificaría el escenario pre electoral que ya se está discutiendo en Chubut.